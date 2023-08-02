Красноярский край может затопить дождями Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край может затопить в результате сильных осадков. Не весь регион, конечно, а только южные и центральные районы, но учитывая, что бассейн основной водной артерии – Енисея, тянется с юга на самый север, последствия проливных осадков в той или иной мере могут быть заметны везде.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что выпадение до 55 мм осадков ожидаются на территории Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев. Имеется в виду пониженные участки, прилегающие к водоемам.

Поэтому экстренным службам, а также местным властям нужно приготовиться для оперативного реагирования и минимизации негативных последствий.

Но это еще не все:

- Исходя из краткосрочного прогноза температур воздуха, количества осадков и скорости ветра, существует вероятность возникновения природных пожаров в центральных и юго-западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Республики Тыва, - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.