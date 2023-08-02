Завораживает: жители Красноярска увидели редкое суперлуние

Фото: Мария ЛЕНЦ
Сегодня ночью в Красноярске прошло редкое астрономическое явление – суперлуние. Жители города, конечно, не могли пройти мимо такой красоты. Социальные сети заполнились кадрами с телефонов, местные блогеры публиковали посты в тг-каналах...
Мы, кстати, тоже не остались в стороне, а поэтому делимся завораживающими снимками ночного города и огромной Луны:
Фото: Мария ЛЕНЦ
Cуперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Поэтому мы можем увидеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Событие прошло в ночь с 1 на 2 августа (в 1:32 по местному времени).
Фото: Мария ЛЕНЦ
Явление было отлично видно в городе.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Отметим, что 31 августа красноярцев ждет еще одно суперлуние, но уже утром — в 08:36.