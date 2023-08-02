Завораживает: жители Красноярска увидели редкое суперлуние

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня ночью в Красноярске прошло редкое астрономическое явление – суперлуние. Жители города, конечно, не могли пройти мимо такой красоты. Социальные сети заполнились кадрами с телефонов, местные блогеры публиковали посты в тг-каналах...

Мы, кстати, тоже не остались в стороне, а поэтому делимся завораживающими снимками ночного города и огромной Луны:

Фото: Мария ЛЕНЦ

Cуперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Поэтому мы можем увидеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Событие прошло в ночь с 1 на 2 августа (в 1:32 по местному времени).

Фото: Мария ЛЕНЦ

Явление было отлично видно в городе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что 31 августа красноярцев ждет еще одно суперлуние, но уже утром — в 08:36.