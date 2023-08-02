Пустить поезда под откос подсказали в интернете: в диверсии на Красноярской железной дороге обвиняют трех подростков

В диверсии на Красноярской железной дороге обвиняют трех подростков Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшее воскресенье 30 июля около трех часов ночи работники Красноярской железной дороги обнаружили возгорание двух релейных шкафов на перегоне станций Шушь – Шарыпово. На движение поездов это не повлияло, поскольку оборудование было нерабочим. Однако сам факт диверсии был зафиксирован, делом занялись сотрудники Управления ФСБ по краю. И уже через день исполнителей поджога вычислили.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, уголовное дело было заведено по статье «Диверсия, то есть совершение поджога, направленного на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенное группой лиц».

Подозреваемых оказалось трое, все несовершеннолетние, по 16 лет. На допросах от геройства не осталось и следа. Строить из себя партизан не стали – страшно стало, когда им сообщили о последствиях. Поэтому признались, что «пустить поезда под откос» им велел некий заказчик, с которым они познакомились из интернета. Неизвестный уверял, что им ничего не будет. И хотя они догадывались, кто он и из какой страны (по их уверениям), жажда заработать оказалась сильнее. По информации собственных источников «КП» гонорар составил 14 тысяч рублей. А вслед за поступлением денег на счет в дверь постучали силовики. «Дитяти малые и неразумные» в наручниках были доставлены на допрос.

- В настоящее время фигуранты задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Восточного МСУТ.

А мы напомним всем, если кому-то вдруг захочется повторить, а Уголовный кодекс лень полистать: наказание за такие деяния караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Если с причинением смерти – вплоть до пожизненного (статья 281 УК РФ). А возраст уголовной ответственности в нашей стране начинается с 14 лет.

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Ночью на станции Шарыпово неизвестный (или неизвестные) собирались совершить диверсию, повредив оборудование, принадлежащее Красноярской железной дороге. Таким образом они, видимо, надеялись заработать – наверняка действовали по наущению со стороны (подробнее).