С лесными пожарами боролись с помощью взрывотехников: как в Красноярском крае тушили огонь в труднодоступных местах

Всплеск возгораний в лесах в Красноярском крае пришелся на июль. Фото: Иван МАКЕЕВ

В числе рисков ЧС в Красноярском крае в августе 2023 года - лесные пожары. Эта проблема обсуждалась 1 августа на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск».

Какая сейчас обстановка в регионе? Где наиболее напряженные точки, в которые стягиваются все силы? Достаточно ли людей и техники, чтобы противостоять огненной стихии?

Об этом рассказал начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Красноярского края Артем Хребтов:

- Всплеск возгораний в лесах и высокой пожарной опасности пришелся на июль. Если первая половина этого месяца прошла размеренно, то во второй половине (ближе к двадцатым числам) мы получили большое количество возникших лесных пожаров. Прежде всего, это было связано с грозовой активностью. Был введен режим ЧС в Эвенкийском и Кежемском муниципальных районах, а с 27 июля - региональный режим ЧС в связи с пожарной обстановкой.

Начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Красноярского края Артем Хребтов рассказал о ситуации с лесными пожарами. Фото: Мария ЛЕНЦ

С пожарами боролись в Эвенкийком, Кежемском, Богучанском и Енисейском районах. Большинство из них были ликвидированы в первые-вторые сутки после обнаружения. Можно сказать, что с этой вспышкой мы уверенно справились.

Что сейчас? На утро 1 августа лесных пожаров в регионе не было. Затем был обнаружен один: в Каратузском районе. Прогноз ожидаем: будет теплая погода без дождей – будут и возгорания в лесах.

Техники и людей для борьбы с огнем достаточно. Специалисты заранее перебрасываются в районы, где прогнозируются возгорания. Артем Хребтов поделился, как это происходит, и какие специалисты привлекаются:

- Передислокация сил производится, преимущественно, с южных и центральных районов края. Общее количество перемещенных в северные районы работников составило 600 человек. Они заблаговременно были перевезены в Богучаны, Кодинск и другие населенные пункты, в окрестностях которых прогнозировались возгорания.

Кроме этого, в июле привлекли силы из других регионов по межбазовому маневрированию. В Красноярский край были направлены почти 100 человек из Иркутской области, Карелии, Марий Эл и Тувы. В том числе, к нам прибыли ценные специалисты по взрывным работам. На нескольких пожарах в регионе производились взрывные работы для того, чтобы быстро создавать минерализованные полосы, очищенные от растительности.

Всего с начала сезона в регионе было обнаружено и ликвидировано 628 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. Это минимальный показатель за современную историю наблюдения за лесными пожарами с 2000 года. Хребтов связывает это с двумя факторами: погодой и запасом растительных горючих материалов в лесных массивах, который значительно истощился в 2018-19 годах, когда его много сгорело. Он напомнил, что пик лесных возгораний пришелся на 2019 год.