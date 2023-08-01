Август порадует красноярцев солнцем и теплой погодой. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 августа в пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды и рискам ЧС в регионе. Прогноз погоды в Красноярске на август 2023 года представил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов представил прогноз погоды на август. Фото: Мария ЛЕНЦ

Июль в Красноярске выдался теплее, чем обычно

Во втором летнем месяце в Красноярском крае местами было жарче нормы. На юге Таймыра температура воздуха в среднем поднималась на 2 градуса выше нормы, в Эвенкийском и Туруханском - на 1-3 градуса и в центральных районах - на 1-2 градуса.

Избыточное количество осадков выпало на юге Таймыра и в центральных районах края, а вот на Красноярск вылилось всего 84% месячной нормы дождей: 59 миллиметров.

Среднемесячная июльская температура в Красноярске оказалась выше прошлых лет: +20,1 (при норме +19,1). Кстати, такая же была в июле 2012 года. А в прошлом и позапрошлом году «макушка лета» была ощутимо прохладнее: среднемесячная температура июля-2022 - +17,6, а июля-2021 - +19,6.

Каким будет последний месяц лета

В центральных и южных районах края, а также в северной части региона среднемесячная температура ожидается около нормы. Возможно, на 1-2 градуса выше нее. Она будет варьироваться от +14 и до +16-17 градусов от севера к югу. Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы и на севере, и на юге.

В начале августа в центральных районах днем сохранится жара +25-30 градусов, а в южных – до +32. Правда, ночи уже будут прохладными: + 13-18 градусов. К выходным (5-6 августа) немного похолодает: до +22-27 в светлое время суток и + 11-16 – в темное.

Августовское тепло успеет порадовать северян: в течение этой недели жара +23-28 будет держаться даже на юге Таймыра, что не совсем типично для последнего месяца лета в Заполярье.

В Красноярске 3 и 4 августа, а также 6 и 7 августа возможны несильные кратковременные дожди. До конца рабочей недели дневная температура в краевом центре будет держаться в пределах +27-30, ночная - +15-17. На выходных жара спадет: в субботу днем будет не жарче +22-24 градусов, а в воскресенье немного теплее: +23-25 градусов. Ночные температуры опустятся до +11-14.

В целом, начало месяца будет теплым. Возможно, в среднем на 4-5 градусов жарче нормы. К началу второй декады температура приблизится к климатической норме (но не исключено, что будет чуть выше), а в конце месяца - в пределах нормальной для августа или немного ниже. Дневные температуры +15 до +20, а ночные на 4-5 градусов ниже тех, которые сейчас.