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1 августа 2023 10:28

Красноярцам пообещали жару до конца недели и теплый август

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на август 2023 года
Татьяна ЗЫКОВА
Август порадует красноярцев солнцем и теплой погодой.

Август порадует красноярцев солнцем и теплой погодой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 августа в пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды и рискам ЧС в регионе. Прогноз погоды в Красноярске на август 2023 года представил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов представил прогноз погоды на август.

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов представил прогноз погоды на август.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Июль в Красноярске выдался теплее, чем обычно

Во втором летнем месяце в Красноярском крае местами было жарче нормы. На юге Таймыра температура воздуха в среднем поднималась на 2 градуса выше нормы, в Эвенкийском и Туруханском - на 1-3 градуса и в центральных районах - на 1-2 градуса.

Избыточное количество осадков выпало на юге Таймыра и в центральных районах края, а вот на Красноярск вылилось всего 84% месячной нормы дождей: 59 миллиметров.

Среднемесячная июльская температура в Красноярске оказалась выше прошлых лет: +20,1 (при норме +19,1). Кстати, такая же была в июле 2012 года. А в прошлом и позапрошлом году «макушка лета» была ощутимо прохладнее: среднемесячная температура июля-2022 - +17,6, а июля-2021 - +19,6.

Каким будет последний месяц лета

В центральных и южных районах края, а также в северной части региона среднемесячная температура ожидается около нормы. Возможно, на 1-2 градуса выше нее. Она будет варьироваться от +14 и до +16-17 градусов от севера к югу. Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы и на севере, и на юге.

В начале августа в центральных районах днем сохранится жара +25-30 градусов, а в южных – до +32. Правда, ночи уже будут прохладными: + 13-18 градусов. К выходным (5-6 августа) немного похолодает: до +22-27 в светлое время суток и + 11-16 – в темное.

Августовское тепло успеет порадовать северян: в течение этой недели жара +23-28 будет держаться даже на юге Таймыра, что не совсем типично для последнего месяца лета в Заполярье.

В Красноярске 3 и 4 августа, а также 6 и 7 августа возможны несильные кратковременные дожди. До конца рабочей недели дневная температура в краевом центре будет держаться в пределах +27-30, ночная - +15-17. На выходных жара спадет: в субботу днем будет не жарче +22-24 градусов, а в воскресенье немного теплее: +23-25 градусов. Ночные температуры опустятся до +11-14.

В целом, начало месяца будет теплым. Возможно, в среднем на 4-5 градусов жарче нормы. К началу второй декады температура приблизится к климатической норме (но не исключено, что будет чуть выше), а в конце месяца - в пределах нормальной для августа или немного ниже. Дневные температуры +15 до +20, а ночные на 4-5 градусов ниже тех, которые сейчас.

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