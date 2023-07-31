«В плавание до меня никого не отправляй, вода большая шибко»: студенты приедут на заимку отшельницы Агафьи Лыковой, чтобы помочь подготовиться к зиме

Отшельнице Агафье Лыковой помогут подготовиться к зиме: заготовить сено и дрова, собрать урожай. Фото: заповедник "Хакасский"

Отшельница Агафья Лыкова по-прежнему проводит время в трудах и молитвах в дебрях хакасской тайги. В свои без году 80 лет она, как может, управляется по хозяйству. Но сил на все уже недостает. Сейчас надо успеть заготовить на зиму дрова, сено для домашних животных и собрать урожай. А подсобить некому: еще весной ее помощнику - священнослужителю Анатолию пришлось вернуться в цивилизацию. Поэтому она с нетерпением ждет на подмогу друзей-добровольцев - студентов МИРЭА, которые уже пятый год приезжают помочь ей подготовиться к зиме. Собираются они к ней и на этот раз.

О том, какая помощь требуется Агафье, и как сейчас живет самая знаменитая отшельница, рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий на онлайн-пресс-конференции ТАСС. Напомним, заимка Лыковых находится на заповедной территории.

Пережила испытания природой

По словам Виктора Непомнящего, у таежной отшельницы выдался год испытаний природой:

- Так получилось, что этой весной Агафья Лыкова оставалась абсолютно одна. Ее помощник выехал. А погода преподносила сюрпризы.

Агафья Карповна мне пару раз звонила и говорила, чтобы не ходили к ней. А дословно: «В плавание до меня никого не отправляй. Вода большая шибко». Это первый человек, который мне сообщает достоверную информацию с самых дальних гор, где нет метеостанций никаких.

Весна была достаточно сложной. Вода, действительно, была большая. Потом резкое потепление, дожди… И часть инфраструктуры заимки - домик Ерофея Седова, смыло. Хозяйственные постройки не пострадали. До нашего кордона буквально несколько метров осталось. Дом Агафьи на яру уцелел.

Заимка Лыковых находится в горной тайге на заповедной территории. Фото: заповедник "Хакасский"

А потом случился ветровал: завалило всю тропу к речке, где набирается вода. Мы пробрались кое-как через завалы и пробили тропинку до избы Агафьи Карповны, чтобы она могла нормально за водой ходить.

Волонтеры проходят благословение

Сейчас Агафья Лыкова каких-то особых просьб не высказывает. Но помощь ей, по-прежнему, нужна. Тяжело в одиночку «тянуть» таежный быт.

Руководитель «Хакасского» признался, что заявок от желающих подсобить знаменитой отшельнице – хоть отбавляй, только к отбору помощников – подход строгий, нельзя пускать на заповедную заимку «людей с улицы» с непонятными намерениями:

- Я вам, положа руку на сердце, скажу, что в большинстве случаев для людей, которые оставляют заявки - это некое путешествие: возможность под предлогом помочь Агафье Карповне поехать в заповедник. Я из них мало кого знаю, кто бы недели на две-три остался, чтобы помочь. Ну, что там за день сделаешь? К решению вопроса о добровольных помощниках мы стараемся подходить очень индивидуально. Все волонтеры проходят благословение в Русской православной старообрядческой церкви. Они разговаривают с духовником, который выясняет, зачем они туда едут, и что хотят сделать, как помочь.

После отъезда «трудового десанта» Агафью без подмоги не оставят. Фото: заповедник "Хакасский"

Непомнящий рассказал, что сейчас Агафья с нетерпением ждет приезда своих давних друзей-добровольцев из Москвы:

- Студенты-волонтеры из МИРЭА уже больше пяти лет приезжают на заимку. В августе они будут там две недели, человек пятнадцать. Агафья Карповна их всех знает: по крайней мере, руководителей. У них целая программа. Они, действительно, помогают ей по хозяйству: косят сено, занимаются огородом, заготавливают и переносят дрова... В тайге всегда есть работа, ее не может не быть.

Агафья Лыкова ждет своих друзей-добровольцев - студентов МИРЭА, которые приезжают помочь ей по хозяйству уже более пяти лет. Фото: заповедник "Хакасский"

Разумеется, и после отъезда «трудового десанта» Агафью без подмоги не оставят. В случае необходимости, придут на помощь сотрудники заповедника. Директор заповедника поделился, что не снимается вопрос и о человеке, который будет рядом с Лыковой постоянно:

- А дальше, думаю, церковь направит помощника, который будет жить на заимке, помогать Агафье Карповне и молиться вместе с ней.

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