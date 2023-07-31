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Происшествия31 июля 2023 6:00

Релейные шкафы гореть не захотели: в Красноярском крае неизвестный пытался совершить диверсию на железной дороге

Полиция разыскивает диверсанта, который поджег оборудование на станции Шарыпово
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Полиция разыскивает диверсанта, который поджег оборудование на станции Шарыпово

Полиция разыскивает диверсанта, который поджег оборудование на станции Шарыпово

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью на станции Шарыпово неизвестный (или неизвестные) собирались совершить диверсию, повредив оборудование, принадлежащее Красноярской железной дороге. Таким образом они, видимо, надеялись заработать – наверняка действовали по наущению со стороны.

В пресс-службе КрасЖД прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск:

- 30 июля в районе 3 часов утра железнодорожниками зафиксировано возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово. На движение поездов ситуация не повлияла. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Расследованием занимаются правоохранительные органы. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме.

А вот что известно конкретно из собственных источников «КП»: диверсант пробрался на тупиковый путь к установленным там релейным шкафам. С собой у него была горючая жидкость в бутылке из-под газированного напитка. Облил металлические шкафы, поджег и сбежал в темноту. Только задуманное не удалось – жидкость выгорела и огонь погас.

Диверсанта найдут, это вопрос времени. Для информации ему и всем, если кому-то вдруг захочется повторить, а Уголовный кодекс лень полистать: наказание за такие деяния караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Если с причинением смерти – вплоть до пожизненного (статья 281 УК РФ).

ЧППроисшествия: ЧП