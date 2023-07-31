Релейные шкафы гореть не захотели: в Красноярском крае неизвестный пытался совершить диверсию на железной дороге

Полиция разыскивает диверсанта, который поджег оборудование на станции Шарыпово Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью на станции Шарыпово неизвестный (или неизвестные) собирались совершить диверсию, повредив оборудование, принадлежащее Красноярской железной дороге. Таким образом они, видимо, надеялись заработать – наверняка действовали по наущению со стороны.

В пресс-службе КрасЖД прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск:

- 30 июля в районе 3 часов утра железнодорожниками зафиксировано возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово. На движение поездов ситуация не повлияла. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Расследованием занимаются правоохранительные органы. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме.

А вот что известно конкретно из собственных источников «КП»: диверсант пробрался на тупиковый путь к установленным там релейным шкафам. С собой у него была горючая жидкость в бутылке из-под газированного напитка. Облил металлические шкафы, поджег и сбежал в темноту. Только задуманное не удалось – жидкость выгорела и огонь погас.

Диверсанта найдут, это вопрос времени. Для информации ему и всем, если кому-то вдруг захочется повторить, а Уголовный кодекс лень полистать: наказание за такие деяния караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Если с причинением смерти – вплоть до пожизненного (статья 281 УК РФ).