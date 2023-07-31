Своевременно исполняющий

Театр полон

Норильчане народ педантичный и дисциплинированный. Уже минут за 10 до объявленного времени зал в ГЦК был полон горожанами, пришедшими на встречу с исполняющим обязанности. Душно не было. Ни в прямом, ни в переносном смыслах. Никакого напряжения, как это бывает при встречелюдей с крупными чиновниками.

Сначала чем-то было похоже на театр – все уселись по местам и мирно ждут третьего звонка:пришли посмотреть на нового краевого Главу, которого еще не видели (прошлого, впрочем, не видели в течение всех пяти лет). Прикоснуться к большой политике. Временное «ощущение театра» усилило небольшое опоздание Михаила Котюкова и свитских - врио губернатора привез с собой максимально возможное количество (больше, похоже, не влезло в самолет) краевых министров и заместителей.

Однако вся театральность испарилась, как только врио появился на сцене. Михаилу Михайловичу вообще не свойственно актерство и вычурность. Трудоголикам и технократам не до помпы – дело и время важней.

Начал Котюков без лишних предисловий, сам, сам и модерировал встречу. Извинился за опоздание. Причина более чем уважительная – встречался с родными военнослужащих - участников СВО. Много вопросов.

Уже минут за 10 до объявленного времени зал в ГЦК был полон горожанами

Публику он уже чувствует, и как набираются залы на встречи, кстати, знает – сразу разделил присутствующих на две группы – представители администрации и жители города. Одних, как правило, в добровольно-принудительном порядке приглашают власти, вторые – приходят сами. Говорит, сначала вопросы от горожан. Потом – от чиновников. В зале одобрительно гудят.

Мэры волнуются раз…

Первому, как хозяину, Михаил Михайлович предоставил слово норильскому мэру Дмитрию Карасеву. С отчетом о ходе реновации.

Дмитрий Владимирович, чиновник, к местной публике привыкший, политик вполне красноречивый и, в хорошем смысле, раскованный, на сцене почему-то выглядел смущенным. С норильчанами он знаком с рождения, поэтому делаем вывод - смутил Дмитрия Владимировича врио губернатора. Чем – понять сложно. Дела у Карасева и его команды неплохи. В социальной сфере все выполняется, с градообразующим предприятием отношения отличные, реновация Норильска идет по плану. Конечно, есть специфические северные и общие для всех городов края коммунально-благоустроительные проблемы, но на фоне других периферийных муниципалитетов Норильск – передовик. Только одно дело – рассказывать об успехах, когда главный в своем городе ты, а другое – при новом региональном «супервайзере».

Впрочем, Михал Михалыч, похоже, тоже был слегка взволнован. Встреча с живыми людьми– «всегда праздник!». Губернатор (врио) подошел к делу ответственно, во время выступления норильского мэра энергично копошился в бумагах (где, как стало ясно, были собранные на входе вопросы от норильчан), что-то вычитывал, что-то откладывал, делал пометки.

Признаться, Дмитрий Владимирович Карасев с докладом по реновации немного затянул («Норильчане всегда объединялись в трудную минуту). Может быть, она сейчас не трудная, но городу необходимо единение наших горожан»). Говорил хорошо, о том, как в городе все прекрасно реализуется, только присутствующие слышали это уже не раз. Видно было - ждут, когда заговорит господин Котюков.

С места в карьер

Михаил Михайлович речей не произносил. Может и резковато, без словесной артподготовки, сразу перешел к ответам на коллективные обращения и вопросам горожан, опубликованным в соцсетях. Значительная часть из них решается властями городскими, а не краевыми. За такие врио губернатора сразу спрашивал с мэра Норильска(даем в сокращении):

- Проблемы с уборкой снега (Котюков)

- Увеличим расходы бюджета на вывоз (Карасев)

- Вопросы к управляющим компаниям: ремонт подъездов, уборка подъездов. Как повысить качество работы УК? (Котюков)

- Поправим (Карасев)

- Жалобы на массовую парковку грузовых автомобилей (Котюков)

- Создали площадки для парковки, стараемся «выселять» из черты города водителей большегрузного транспорта, администрация закупила специальные блокираторы колес.

- Найдите решение (Котюков)

- Поищем решение (Карасёв).

- Капитальный ремонт гимназии №4. Коллективное обращение. Почему довели до коллективного обращения? (Котюков)

- Здание находится в аварийном состоянии. Его необходимо реконструировать. По нему есть два направления: сделать реконструкцию на 200 человек и на 600. Есть понимание реконструировать объект вместе с участием градообразующего предприятия. Пока его (понимание) не форсируем, потому что в 4-ю гимназию временно переехал ЗГУ, пока у него временно реконструируется здание. (Карасёв)

- Встретьтесь с тем, кто подписал это письмо (обращение), объясните планы. Найдите решение (Котюков)

- Мы встретимся обязательно (Карасёв).

Врио губернатора благодарит мэра Норильска. Народ аплодирует. Причем весьма активно. Почему? Аплодисменты, как бессознательное выражение первого впечатления от нового главы края. Видят – свой, нормальный, искренний. Этот «воротничок поправлять» не будет, через губу говорить не намерен и здесь по делу, а не собой красоваться.

Михаил Котюков ответил на вопросы норильчан

Губернатор в естественной среде обитания

Прямое общение с людьми – всегда суровая проверка для любого политика. Тут фальшь или неуверенность (читай – некомпетентность) видна моментально.

- Исхожу из того, что вопросы сначала задают жители города. Сотрудники органов власти и местного самоуправления – в последние полчаса (Котюков).

Честно говоря, схема общения скорее удобна для отвечающего, чем для спрашивающих. Сначала – норильчане озвучили все свои вопросы, потом Михаил Котюков сотоварищи на них отвечал. ХитрО – при ответе сразу на каждый вопрос нередко возникает дискуссия, а то и спор, не всем присутствующим интересные.

Спрашивали много:

* Что творится у нас в городе с медициной? Нет техоборудования. Нет специалистов;

* Состояние очистных сооружений. Срочно нужен капитальный ремонт;

* Когда будет построен мусороперерабатывающий завод в Норильске;

* Благоустройство водопада «Красные камни»;

* По ЖКХ сразу вал вопросов: ветхое жилье, капремонт, высокие тарифы (конечно, такие вопросы есть в каждом районе, но для Норильска, где 9 месяцев длится зима, а -50 – обычная температура, тема несколько актуальнее);

* Что сделать для привлечения специалистов;

* Вахтовики;

* Здание пенсионного фонда;

* Дороги;

* Цены в магазинах;

* Работа учреждений культуры.

Отдельная тема - вопросы по СВО. Что ни вопрос – то боль. Самые сложные и серьезные. Решение и ответы на них, чаще всего – на федеральном уровне. Врио губернатора и родные военнослужащих после встречи обсудили варианты их решений в частном порядке.

Вопросов к новому краевому главе – хватит на том советской энциклопедии. Так или иначе - ответил на все. Если не знал ответа сам – поднимал кого-нибудь из сидевших в первом ряду краевых чиновников. Сами ответы мы здесь приводить не будем. Тема для отдельной статьи, а может и целого цикла (готовится).

Наверняка, не все ответы устроили горожан. Однако вопросы были заданы. Нет, даже не заданы – поставлены. И врио их услышал. Записал. Передал в профильные министерства. Принял к сведению. Наметил план действий.

Если уйти от частностей, главная претензия норильчан (социология соврать не дает) к властям региональным – нас не слышат. С нами не говорят. К нам не приезжают.

Вот, получается, теперь слышат. И приезжают.

Закончили спокойно. «На бис» Михаил Котков не выходил. Чувства недосказанности в воздухе не витало. Люди спросили все что хотели. Власти, как могли – ответили. Познакомились. Поговорили. Два с половиной часа. Если из зала кто-то и уходил, то – единицы(встреча затянулась с 17:30 почти до 21часа). Среди выходивших из зала норильчан возбуждения не чувствовалось.

- Ну как тебе? - спрашивает на выходе один парень лет 30-ти другого.

- Нормальный, - отвечает.

- Ну, мне тоже кажется, что нормальный.

Михаил Котюков в это время из зала еще не ушел. Продолжал разговаривать по вопросам в частном порядке. На ужин не спешил.

***

Таксист не самой славянской внешности, увозивший нас от здания ГЦК, удивился обилию народа на выходе:

- Это, что за мероприятие?

- Губернатор приезжал.

- Усс, что ли?

- Усс теперь не губернатор.

- А, этот, молодой который?

- Да, молодой.

- Ну, молодой — это хорошо. А за губернаторов еще голосуют?

Фото: Владимир Макушкин