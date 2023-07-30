Студенты Красноярского педагогического университета проходят практику у Шалаболинской писаницы

Ученые-члены РГО возле петроглифов Шалаболинской писаницы. Фото: Красноярское отделение РГО

Студенты Красноярского педагогического университета имени В.П.Астафьева проходят практику совсем рядом со знаменитой Шалаболинской писаницей. Будущие историки участвуют в раскопках на Курганной группе «Куваршино» совместно с автономной некоммерческой организацией «Археологические исследования Сибири». В центре их внимания - захоронение тагарской культуры размеров 8 на 8 метров, возраст которого достигает 2 тысячи лет.

- Первокурсники занимаются камеральными работами по очистке найденных артефактов от земли. Также ребята ведут полевые дневники, например, описывают погребения. По будням в лагере кандидаты исторических наук ведут лекции об истории и методике археологии для студентов. Все находки отправятся на дальнейшие камеральные работы в лаборатории. С останками людей будет работать антрополог, - рассказали в пресс-службе университета.

Но это еще не все: члены Красноярского краевого отделения Русского географического общества провели «полевой семинар» там же, у Шалаболинской писаницы.

— Представители Русского географического общества всегда активно помогают изучению уникальной Шалаболинской писаницы и прилагают усилия по ее сохранению. К сожалению, известны случаи вандализма, и мы обсуждаем, как это исключить. Наш «полевой семинар» — одна из попыток найти пути решения популяризации археологии и сохранения при этом исторического наследия, — отметила специалист по музейно-выставочной работе Красноярского краевого отделения РГО Ольга Ермакова.

Студенты Красноярского педагогического университета за работой. Фото: пресс-служба вуза

Также в этих местах работает ежегодный детский археологический лагерь. Член РГО и известный археолог и исследователь писаницы Александр Заика, принимает участие в работе этого лагеря. Вместе с коллегами, красноярскими исследователями, он читает школьникам лекции по древней истории Енисейской Сибири и экспериментальной археологии, а также они демонстрируют методы изучения древних наскальных рисунков на Шалаболинской писанице.

Пару слов о самой Шалаболинской писанице. Это уникальный памятник древнего наскального творчества, расположенный в Курагинском районе Красноярского края, на берегу реки Тубы. Всего насчитывается около 500 плоскостей и скальных фризов с рисунками, она разбросаны на про всему скальному массиву на различных высотах от 2,5 м до 150 м от уровня воды. Изображения выполнены минеральными красителями - охрой, либо выбиты или выгравированы. Есть изображения с комбинированными техниками. Относятся к разным эпохам, представлен большой пласт окуневской культуры (2600 – 1900 года до нашей эры).