В Красноярске деревянный дом на Перенсона признали объектом культурного наследия. Фото: ookn.ru

В Красноярске еще одним объектом культурного наследия стало больше. Статус охраняемого получил деревянный двухэтажный дом в историческом центре города – по адресу Перенсона, 55. Он внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой деревянный», первая четверть ХХ века.

Такой статус означает, что его нельзя сносить, перестраивать, менять его внешний облик или каким-либо иным способом переделывать. Однако его можно передать в пользование, например, какому-нибудь предпринимателю. В нем можно открыть, например, кафе, торговую точку. Одно важное условие: новый собственник должен взять на себя заботу об объекте и при необходимости отреставрировать, пригласив специалистов, имеющих специальное разрешение на работу с подобными памятниками культурного и архитектурного наследия.

«Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.08.2021 № 404 утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, которое размещено на вышеуказанном сайте, направлено собственникам дома по улице Перенсона, 55 и в орган регистрации прав для регистрации указанных в статье 47.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости» - говорится на сайте Службы.