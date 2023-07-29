В реках Красноярского края прогнозируют опасный рост уровня воды из-за ливней

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В двух реках Красноярского края вода может подняться до опасного уровня после ливней. По данным краевого агентства ГО и ЧС, риск затопления существует на реках Кан и Агул. Этого пока не произошло, но в районах где пролегают реки прогнозируются интенсивные осадки.

– В результате выпадения интенсивных осадков возможен рост уровня воды до опасных и неблагоприятных отметок на реках Кан и Агул и их притоках в Ирбейском и Канском районах, – сообщили в агентстве.

МЧС ранее также выпустило предупреждение, что 30 июля в центральных и южных районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и крупный град. Непогода будет сопровождаться сильными порывами ветра до 25 м/с и более.