В Красноярске на экосубботнике партийцы вместе с активными жителями очистили от мусора берега озер в Пашенном

В Красноярске прошел экосубботник. Фото предоставлены организаторами

Жители Красноярска хотят принимать участие в жизни города. Особенно когда это касается благоустройства, уборки или озеленения. Но порой им не хватает самого простого – организовать этакий небольшой субботник, чтобы выйти и сообща все сделать. А ведь в нашем городе реализуется проект под названием «Есть контакт!». Если обратиться к кураторам проекта – они все оргмоменты возьмут на себя.

Последнее (в смысле по времени) такое мероприятие прошло в микрорайоне Пашенном. Жители сетовали, что здесь несколько небольших озер, но берега сильно захламлены. По сути, смотрят в окно, а перед ними болото с мусором, накопленным за десяток лет. Нужна генеральная уборка.

На нее пришли около сотни человек. На помощь местным жителям приехал и партийный актив из всех районов Красноярска, депутаты разных уровней, представители администрации, трудовые коллективы Свердловского района. Собрали несколько сотен килограммов бытового мусора, включая бутылки, стекло и металл. Более пятидесяти старых покрышек. Все это оперативно загружали в самосвалы и вывозили на полигон.

Результат – налицо: и чистоту навели, и испытали чувство сопричастности к общему большому делу.

Депутат Заксобрания края, региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Виталий Дроздов рассказал, что одним субботником дело не ограничится:

- Территория требует внимания и обращение в проект «Есть контакт!» как раз позволило нам выявить одну из болезненных точек, где требуется помощь людям. Поэтому сообща с местными жителями, с партийным активом мы здесь постараемся навести порядок. Надеюсь, в следующем году здесь уже будет организовано комплексное благоустройство.

Красноярский экоактивист, региональный координатор партпроекта «Зеленая экономика» Артем Речицкий, отметил:

- Большое количество обращений от жителей связано с просьбой очистить эти водоемы. Когда люди сами принимают участие в субботниках, то впоследствии они бережнее относятся к той чистоте, созданной своими руками. Практика субботников очень распространена и мы ее всячески приветствуем.

- На субботники собираться очень важно, потому что чистота в нашем городе зависит, прежде всего, от нас самих. Если мы все сами будем активно участвовать в субботниках, в уборках, наш город станет чище, - отметил общественный куратор по благоустройству Максим Сиротинин.

Добавим, что оставить заявку на уборку или вообще обратиться по любой городской проблеме можно по телефону горячей линии 214-02-02 или на сайте ЕРестьконтакт.рф.

Напомним, забота об экологии является приоритетом Народной программы партии, а также партийных проектов «Чистая страна» и «Зеленая экономика».