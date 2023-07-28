В Красноярске женщина потеряла руку из-за неисправного тестомеса Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина не успела понять, что произошло и среагировать, как почувствовала жуткую боль в правой руке. Закричала. Дальше были больница, несколько операций и неутешительный диагноз врачей. После длительной попытки спасти переломанную конечность медики приняли непростое решение – придется удалить. Это уже был вопрос жизни и смерти, ведь началась гангрена. Так 46-летняя красноярка осталась инвалидом.

В настоящее время уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью, направлено на рассмотрение. Обвинение предъявлено руководителю предприятия, которая должна была контролировать производство на всех его этапах. Особенно безопасность труда. Но почему она не сделала этого – будет рассказывать уже судье.

Подробности этой истории «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в краевой прокуратуре. Предприятие, на котором все произошло, является структурным подразделением крупной торговой сети. Женщина устроилась туда на работу осенью прошлого года. Занималась изготовлением полуфабрикатов, лепила котлеты и пельмени. Тесто для них замешивала на специальном оборудовании.

Режимом работы тестомеса было предусмотрено: если открыта крышка – лопасти внутри не работают. Этакий предохранитель. Однако с некоторых пор этот предохранитель сломался. То есть агрегат мог работать и при открытой крышке, и при закрытой. Подчинялся только двум кнопкам: «включить» и «выключить».

В январе этого года в середине рабочего дня работница цеха замесила тесто. Нажала на кнопку «выключить» и стала доставать его из агрегата. И вдруг лопасть заработала, закрутилась. Сила там мощная, рука мигом была раздроблена в нескольких местах.

В ходе следствия выяснилось, что руководитель производства знала, что тестомес не исправен и автоматически не отключал электропривод тестомеса при открывании крышки камеры. Но отнеслась к этому без внимания. Оборудование перед началом каждой смены не проверялось. Кроме того, инструкция по охране труда проводилась кое-как. Были и другие нарушения по этому направлению.

Санкции уголовной статьи, по которой будут судить руководителя, подразумевает лишение свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года. Кроме того, по результатам прокурорской проверки виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны труда на предприятии.