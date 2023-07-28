Не превращайте вторсырьё в мусор!

За последние четыре года многие жители Красноярска уже привыкли к раздельному сбору тех видов «твердых коммунальных отходов», которые можно отправить на переработку. И значительная доля этих отходов – пластик с маркировками 1, 2, 4 и 5. На левобережье краевого центра «Красноярская рециклинговая компания» совместно с муниципалитетами установила уже 752 специальных контейнера для раздельного накопления ТКО.

Как говорится, процесс пошёл. И довольно бодро: если в 2020 году было собрано около 144 тонн пластика, то в 2021-м почти 232 тонны, в 2022-м – 279. А за первое полугодие 2023-го – уже более 144 тонн! И это значительный вклад в защиту окружающей среды, сохранение земельных ресурсов, наконец, в собственное здоровье. Ведь на полигонах (и свалках, которые периодических приходится ликвидировать) пластик может лежать не просто годами – веками! И при этом будет выделять в почву и воздух вещества, не самые полезные для человека и всего живого.

Но вместе с ростом объёмов раздельно накопленного ТКО выросла и неожиданная проблема. В профессиональной среде она называется «засор». То есть сырье, по тем или иным причинам непригодное для переработки.

В первые два-три года засор пластика в контейнерах для раздельного накопления ТКО был около 30%. Это и грязные ёмкости, и посторонние непластиковые отходы, и пластик с маркировками 3, 6 и 7, который пока не перерабатывают практически нигде.

«Нельзя сказать, что 30% засора – это хороший показатель, но он хотя бы объяснимый, – говорят специалисты «Красноярской рециклинговой компании». – В первое время людям могло просто не хватать информации о специфике разновидностей и утилизации таких отходов. Сказывался и пресловутый человеческий фактор – некоторые просто не давали себе труда различать контейнеры для раздельного сбора (сортированного ТКО) и общие мусорные контейнеры (для несортированного ТКО), даже несмотря на размещённые на контейнерах для раздельного сбора информирующие баннеры».

Со временем ситуация стала ухудшаться. Теперь уже 70% содержимого контейнеров для раздельного сбора (сортированного ТКО)– это несоответствующие отходы, которые на переработку отправлять нельзя. То есть прилагая определённые усилия к тому, чтобы сократить количество мусора на полигонах и поберечь природу и себя, люди одновременно сводят эти свои усилия на нет.

О чём забывают те, кто бросает в контейнеры для раздельного сбора (сортированного ТКО) «непрофильные» отходы?

1. Для переработки можно сдавать пластик, на который нанесены маркировки 1 (PETE), 2 (HDPE), 4 (LDPE) и 5 (PP).

! Предметы с маркировками 3 (V), 6 (PS), 7 (OTHER) в контейнеры для раздельного сбора (сортированного ТКО) класть нельзя!

2. Предварительно ёмкости нужно ополоснуть изнутри (особенно упаковку от молочных и мясных продуктов, которая со временем гниёт, плесневеет и издаёт неприятный запах). Отмывать этикетки не нужно: на производстве пластик сначала дробят, а затем мелкие кусочки (флексы) хорошо промывают.

3. Бутылки и другую объёмную упаковку нужно предварительно смять – так они будут занимать значительно меньше места и дома, и в контейнере.

4. НЕЛЬЗЯ бросать стекло, бумагу, металлические и пищевые отходы в контейнеры для раздельного сбора сортированного ТКО - пластика.

Главное – помните: пластиковый «засор» после сортировки отправится не на переработку, а прямиком на полигон. Где пролежит до 500 лет. А ваше время и усилия, потраченные на раздельный сбор мусора, обнулятся из-за банальной неосторожности и невнимательности.

Что можно и что нельзя переработать — полезная инструкция от левобережного оператора: