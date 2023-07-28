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Происшествия28 июля 2023 5:39

«Ударила по щеке и заставила продолжать»: тренер из Енисейска дала пощечину 5-летней девочке

В Енисейске тренер по гимнастике сильно толкнула 5-летнего ребенка
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Юлия Стельмах в социальных сетях

Фото: Юлия Стельмах в социальных сетях

В Енисейске тренер по гимнастике ударила по щеке 5-летнего ребенка. Об этом сегодня, 28 июля, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Как оказалось, девочка сильно устала из-за проведенных подряд двух тренировок. Ребенок не выдержал сильной нагрузки. Юная гимнастка подошла со слезами на глазах к своему тренеру, но та в ответ лишь грубо оттолкнула свою «‎капризную» воспитанницу. Изнурительные занятия продолжились.

Уже дома девочка рассказала маме о произошедшем. Взволнованная родительница решила посмотреть кадры с камер видеонаблюдения в зале. Неприятный факт подтвердился. Ее дочь ударили, а затем, судя по всему, еще отчитали за якобы плохое поведение.

Полиция провела проверку. На 41-летнего тренера составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Материалы были переданы в суд.

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