«Вы повышаете технологический суверенитет России»: глава Правительства РФ Михаил Мишустин побывал в Норильске

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин побывал с визитом в Норильске. Фото: Семен Кац

В Норильске побывал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Северный город стал одним из важных пунктов в его рабочем турне по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. На встречу с ним прибыли руководитель Красноярского края Михаил Котюков, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. И от лица Норильского промышленного района принимал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Из всего списка запланированных задач Михаил Мишустин выделил две основные: ознакомиться с реализацией «Серной программы» и своими глазами увидеть реновацию города. После состоялось обсуждение увиденного, где он поделился впечатлением.

Надеждинский и Медный

«Серная программа» (комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов) - крупнейшее и беспрецедентное мероприятие федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Он оценивается более чем в 300 миллиардов рублей. После обновления Медного завода объем выбросов снизится до 90% в сравнении с уровнем 2015 года. Один из самых тяжелых промышленных загрязнителей атмосферного воздуха будет преобразовываться в совершенно нейтральный гипс.

О том, как продвигаются дела с «Серной программой», лучше всего рассказал глава компании Владимир Потанин. Он в любое время дня и ночи готов предоставить расклад, как идут работы, сколько осталось до готовности и какие цифры по итогу должны получиться:

- Программа реализуется в соответствии с ранее намеченными планами. На Надеждинском металлургическом заводе все готово к запуску – это произойдет в сентябре и позволит до конца года обеспечить около 20% сокращения выбросов. А когда в 2024 году линия выйдет на полную мощность, то сокращение выбросов, как и обещано, будет порядка 45%. Таким образом мы вписываемся в предписанные нам регуляторами правила. Как вы знаете, мы не ограничимся этим. У нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы. Сейчас готовится проект для Медного завода. Это будет непросто, от нас потребуется не только поиск технологического решения для улавливания диоксида серы. Но и технического решения по модернизации самого завода.

Делегация на Надеждинском металлургическом заводе. Фото: семен Кац

Он подчеркнул: несмотря на то, что многие западные партнеры отказались от сотрудничества, справились без них – сделали корректировку проекта, нашли альтернативные источники поставок оборудования и материалов. На Медном заводе будет немного сложнее, чем на Надеждинском, потому что там две технологические линии, которые нужно модернизировать. Но, как говорится, глаза боятся – а руки делают. До конца года решения будут сформулированы, о чем и будет доложено премьеру.

- Нам предписано до конца 2027 года решить эту проблему. Мы подписались под такими сроками. Значить, начинать надо прямо с января следующего года. Повторюсь: до конца 2023 года мы должны снизить выбросы диоксида серы до 20%, до конца 2024 года – 45%, после 2027 года – более чем в 10 раз по сравнению с показателями 2015 года, - уточнил Владимир Потанина.

Надеждинский металлургический завод имени Б.И.Колесникова (НМЗ) – огромное производство, десятки цехов. Осмотреть за один раз все невозможно. Глава правительства заглянул в новую энергетическую диспетчерскую. Отсюда осуществляется оперативное управление энергетическими коммуникациями предприятия и технологическими процессами пирометаллургии. В целом – получил исключительно позитивное впечатление.

Так в макете выглядит «Серная программа». Фото: Семен Кац

Реновация

К Норильску сейчас прикованы взгляды многих: получится у него или не получится? Два года назад, когда город публично заявил о грандиозных и амбициозных планах под названием «реновация», даже скептики повернули голову в его сторону: а получится? Если получится, тогда нужно брать с Норильска пример. Потому что он – как индикатор, показывающий состояние всех промышленных агломераций в Арктике. Норильчане, кстати, и не скрывали с самого начала: будут брать лучшие практики, а потом готовы делиться собственным полученным опытом. Почему нет – ведь Крайний Север как один большой дом, и если проводить уборку – так генеральную.

Очень символично: с одной стороны в помещении проходит презентация макетов будущих новых объектов Норильска, а в окно можно увидеть, как полным ходом идет их строительство. В августе текущего года намечена сдача первого многоэтажного дома. В 2024 году строители выдадут под ключ еще четыре шестиэтажных и два девятиэтажных дома. А всего в рамках программы комплексного социально-экономического развитии города предстоит возвести более 80 многоэтажек.

Уделяется большое внимание объектам спорта, образования и отдыха северян. Михаил Мишустин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка», пообщался с детьми, которые как раз активно гоняли мяч на секции мини-футбола. «Айку» открыли в декабре 2020 года. Сейчас трудно представить город без нее, ведь в Норильске к спорту особое отношение, а здесь на площади 12 тысяч квадратов проходят соревнования, занимаются дети и взрослые в различных кружках и секциях.

Встреча с юными футболистами в спортивном комплексе «Айка». Фото: Семен Кац

- Жизнь ставит перед нами задачи, мы на них реагируем. И реновация – это адаптация городской среды под современные потребности человека, - отметил Владимир Потанин.

Премьер остался доволен увиденным:

- Мы сейчас проехались по городу – он очень красивый и, мне кажется, уже современный. Посмотрели на несколько объектов. Центральная площадь очень красивая. Спортивный комплекс ну просто великолепный. Честно говоря, я таких комплексов именно в такой архитектуре не видел. Комплексное развитие территорий очень важно. Соглашение, которое было подписано 20 февраля 2021, должно быть выполнено. Но я вижу, что компания также запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания, чтобы сделать город более комфортным для жителей. Это и есть ответственное отношение бизнеса. Все это крайне важно, особенно для выполнения национальных целей развития.

Свою оценку выразил и врио губернатора края Михаил Котюков:

- В городе появились деревья. Раньше это были только кустарники. Сейчас деревья уже выросли. Это тот признак, который характеризует изменения в экологической ситуации уже на этом этапе в лучшую сторону. Но планы очень амбициозные, и мы будем их добиваться, несмотря на то, что часть технологических решений, на которые мы раньше рассчитывали, сегодня тут недоступна. Будем искать новые решения вместе с университетами, вместе с наукой, вместе с компанией и реализовывать эти решения, чтобы действительно в городе стало жить ещё лучше, еще комфортнее для людей.

«Чистый Норильск»

Свою работу в Норильске Михаил Мишустин назвал содержательной и позитивной. Фото: Семен Кац

Еще один большой проект компании - «Чистый Норильск», рассчитанный на десять лет. Это тоже часть реновации не только города, но и всего Норильского промышленного района. Задачи читаются из названия – санитарная очистка промпрощадок и демонтаж аварийных и неэксплуатируемых объектов. Всего, что накопилось с прошлого века.

Чтобы территория стала привлекательной, а пейзаж перестал быть сугубо промышленным, предстоит убрать около 2 миллиона тонн мусора, 650 тысяч тонн металлолома, очистить более 24 миллиона квадратных метров. Снести 500 зданий и сооружений, которые вышли из эксплуатации, рекультивировать землю под ними. Это - было на апрель 2021 года, когда проект стартовал.

А вот что стало на сегодняшний день: уже собрано более 885 тысяч тонн различного мусора, более 72 тысяч тонн металлолома, очищена территория площадью 2,78 миллиона квадратных метров.

По итогу...

После знакомства с производством и городом состоялось итоговое совещание под руководством премьер-министра. Говорили о многом. Например, об использовании Северного морского пути, который снижает издержки при транспортировке никеля, что очень важно в условиях экономических санкций.

Северный морской путь связывает с рынками Юго-Восточной Азии. Производитель никеля и других ценнейших металлов будет участвовать в создании новых ледоколов и грузовых судов. В ледоколы уже вкладывается – один как раз строится в сотрудничестве с Росатомом. Правда, есть одна проблема – не хватает мощностей отечественных верфей. И тут – предложение премьеру: поддержите отечественных производителей кораблей для российского грузового флота. И он ответил: конечно, поддержим, как раз об этом говорили недавно на стратегической сессии Правительства.

Глава Правительства оставил запись в Книге почетных гостей Норильска. Фото: Семен Кац

Также говорили о подготовке кадров для работы на Севере, в том числе о целевом обучении врачей и педагогов. О сотрудничестве в развитии науки, о транспортной доступности. Нужно подчеркнуть, что все улучшения происходят на глазах, есть возможность сравнивать, что было пять-десять лет назад с сегодняшними реалиями.

Как итог визита председателя Правительства в заполярный город можно привезти слова, которые он оставил в Книге почетных гостей. Он обратился к жителям Норильска: «Вы делаете огромное дело для страны. В сложное время повышаете технологический суверенитет России».