Руководитель Красноярского края встретился с главой кабинета Министров РФ. Фото: krskstate.ru

Норильск два дня был в центре внимания: первым туда в рабочую командировку направился руководитель края Михаил Котюков. Спустился на глубину почти двух тысяч метров и познакомился с работой самого глубокого в Евразии и одного из самых перспективных для отечественной промышленности рудника «Скалистый». Там, кстати, пообщался с горняками. А затем провел встречу с горожанами в Центре культуры и обсудил с ними ход реновации, ответил на их вопросы.

Была еще одна очень важная встреча – с главой Правительства Михаилом Мишустиным, который прилетел в Норильск на один день в рамках рабочего турне по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Они обсудили перспективы социально-экономического развития Красноярского края: что сделано, что делается и какие планы на перспективу.

Основная тема двусторонней встречи – реализация в крае крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Красноярский край сегодня один из важнейших для экономики России регионов. А это налоги, рабочие места, заработная плата, социальная сфера, реализация национальных проектов. То есть все те задачи, которые поставил Президент, подчеркнул премьер.

- У нас неплохие результаты – только в прошлом году мы создали практически полторы тысячи новых рабочих мест, в крае рекордно низкие показатели безработицы, самая высокая в СФО средняя заработная плата. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, которые стимулируют приток населения из других регионов и дружественных стран. Люди едут сюда жить и работать, и мы должны это поддерживать, развивая необходимую транспортную и социальную инфраструктуру, - пояснил глава края.

Отдельно Михаил Котюков остановился на вопросе подготовки Красноярска к 400-летию города, которое состоится в 2028 году. Рассказал о решениях по транспортным темам – от аэропорта до городской подземки. Поблагодарил Правительство за федеральный проект «Чистый воздух», присоединившись к нему, крупные промышленные предприятия добровольно снижают нагрузку на экологию.

- Уверен, что вы сможете сформировать сбалансированную экономическую модель для развития Красноярского края. Это способствует выполнению национальных целей развития, которые ставит перед нами Президент. Чтобы не снижать взятый темп, вам необходимо задействовать ресурсы и инструменты развития федерального уровня, и мы готовы оказать вам поддержку, - повел итоги встречи премьер-министр Михаил Мишустин.