Михаил Котюков провел прямую линию и ответил на вопросы жителей Красноярского края

Фото: трансляция прямой линии Михаила Котюкова

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел прямую линию в соцсетях из Норильска, где ранее встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Котюков рассказал об итогах встречи и планах развития Норильска, после чего в течение получаса отвечал на вопросы граждан.

По словам Котюкова, перед прямой линией жители края направили ему более двух тысяч вопросов. Поскольку ответить на все в ходе прямой линии было невозможно, чиновник пообещал, что каждый вопрос будет рассмотрен администрацией, и всем гражданам направят ответ.

– Каждый пятый вопрос на сегодня был связан с дорогами. 15% вопросов касались проблем связанных с ЖКХ, большинство из них это вопросы деятельности управляющих компаний. Также в числе наиболее встречающихся проблемных вопросов – здравоохранение, благоустройство, социальная поддержка, – отметил Котюков.

По словам чиновника, сейчас в крае активно идет строительно-дорожный сезон. Котюков пообещал, что за всеми участками будет установлен общественный контроль, чтобы подрядчики и власти не «осваивали любыми путями деньги», а проводили качественную работу. Часть районов, в том числе Красноярск, получат дополнительное финансирование – на это из федерального бюджета было выделено 500 млн рублей в мае и еще 270 млн – буквально на прошлой неделе.

Котюков рассказал, что после жалоб прогулялся по дворам Норильска и отметил, что ремонтники редко заходят с основных дорог на дворовые территории. Также врио губернатора отметил скудный ремонт домов – в основном под реконструкцию попадают фасады в центре города. Котюков потребовал разобраться с «водорастворимыми дорогами» и жалобами жителей на большегрузы, которые массово паркуются в городе.

Котюков также ответил на претензии о дефиците автобусов и закрытии маршрутов в ряде городов, в том числе в Красноярске. По его словам, власти в этом году закупили 146 автобусов для районов и выделили миллиард на покупку еще почти сотни. Планируется, что они поступят в следующем году и будут курсировать в селах, а Красноярску поставят автобусы высокого экологического класса.

Котюков отметил проблему с нехваткой школ в микрорайонах Красноярска. Врио губернатора заявил, что властям города необходимо изыскать земельные участки под строительство соцобъектов, особенно в проблемном Южном берегу, Солнечном, Тихих зорях.

Котюков также заверил, что жалобы жильцов на работу УК будут выводиться на государственный уровень, для чего уже поручил правительству проработать этот вопрос. Также, по словам врио, накопилось много вопросов по благоустройству в Красноярске – мэр города Владислав Логинов должен за две недели подготовить Котюкову отчет с предложениями и результатами проделанной работы.

Также Котюков раскритиковал власти Богучанского района, где произошло наводнение. По словам чиновника, более 200 домов подтоплены, но район переложил всю ответственность на местный на сельсовет. Поэтому Котюков поручил главе района лично заняться проблемой, пообещав поддержку краевого бюджета при необходимости.