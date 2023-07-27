Хотел спасти женщину от домашнего тирана, но убил и ее, и его: в Красноярском крае мужчина зарезал семейную пару

Фото: СК по Красноярскому краю

25 июля в Саянском районе Красноярского края мужчина пришел в гости к семейной паре, которая находилась в гражданском браке, и убил обоих. Об этом сообщает СК по региону.

Трагедия произошла на улице Центральная в селе Гладково. 41-летний мужчина пришел в гости к семейной паре – 46-летней женщине и 50-летнему мужчине. Во время застолья хозяйка дома начала жаловаться приятелю, который ранее был ее любовником, что гражданский супруг часто ее бьет, и после 17 лет совместной жизни, терпеть такое отношение стало невозможным.

Мужчина преисполнился желанием заступиться за даму, но метод выбрал радикальный. Он решил побеседовать с домашним тираном, чтобы вразумить, но на разговор зачем-то взял нож, которым и ударил того в спину дважды.

Поняв, что мужчина мертв, он решил убить и женщину, за которую изначально собирался заступиться. Ему показалось, что она может проболтаться полицейским. Ей он нанес два удара ножом в грудь. Тела нашла мать погибшей.

Подозреваемого же задержали полицейские у него дома уже на следующий день. Мужчина свою вину признал полностью.