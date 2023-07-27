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Происшествия27 июля 2023 5:23

«Решил спугнуть птиц с балкона»: в Красноярске мужчина открыл стрельбу из автомата прямо в квартире

В Красноярске пьяный мужчина в квартире открыл стрельбу из автомата по птицам
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

В Красноярске на улице Воронова мужчина открыл стрельбу из автомата в квартире. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все случилось 24 июля. В полицию обратились соседи, которые услышали хлопки с балкона. В итоге росгвардейцы задержали ранее судимого 43-летнего жильца. Дома у него нашли автомат, 8 патронов и 3 гильзы.

Автомат оказался охолощенным, он предназначался для подачи шумовых сигналов. Мужчина рассказал, что просто «решил спугнуть птиц с балкона».

Стрелявший добавил, что был пьян. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. Сейчас полицейские проводят проверку.

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