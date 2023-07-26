Сначала ограбил, потом надругался: в Дивногорске завели еще два уголовных дела на предполагаемого убийцу 16-летней девушки

В Дивногорске завели еще два уголовных дела на предполагаемого убийцу 16-летней девушки. Фото: СК

Накануне, 25 июля, появилась шокирующая новость: 16-летняя девушка, которая двумя днями ранее пропала, была найдена убитой волонтерами в лесополосе, буквально в 30 метрах от трассы Р-257 Енисей, проходящей через Дивногорск. С ней жутко расправились – перерезали горло. Подозреваемого вычислили и задержали быстро. В результате молекулярно-генетической экспертизы силовики установили совпадение биологического образца, имеющегося в базе данных, с образцом, который был обнаружен на теле девушки.

А сегодня, 26 июля, в региональном следкоме сообщили:– на преступника завели еще два уголовных дела – за разбой и насильственные действия сексуального характера. Он выпотрошил сумку девушки, забрал деньги, сумку бросил рядом за ненадобностью, а потом надругался над ней и лишил жизни.

Официальный комментарий ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия:

- По версии следствия 22 июля 2023 года около 17 часов злоумышленник встретил девушку, которая направлялась на встречу с подругой на улицу Набережная в Дивногорске. Применив насилие, злоумышленник завел потерпевшую в лесополосу, завладел ее мобильным телефоном, денежными средствами и иным имуществом, совершил иные насильственные действия сексуального характера и с целью сокрытия совершенных преступлений совершил ее убийство, после чего скрылся.

В настоящее время в суде Центрального района Красноярска решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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