«Парус» для металлургов Богучанского района

Забота о здоровье сотрудников и продвижение принципов активного образа жизни – важная часть социальной программы РУСАЛа, запущенной при основании компании Олегом Дерипаска.

Первые отдыхающие отправятся из Таежного на санаторно-курортное лечение в Новосибирскую область уже на следующей неделе. Среди них Елена Жирова, приемосдатчик груза и багажа склада готовой продукции. Она воспользовалась корпоративной программой уже второй раз:

«Мне все очень понравилось: массаж, бассейн, фиточаи, лечебная физкультура, природа красивая. Поэтому решила снова поехать. Очень хороший вариант проветриться, забыть на время и о работе, и о домашних делах. Спасибо заводу, что у наших сотрудников есть такая возможность».

Согласно положению, расходы на приобретение путевок по медицинским показаниям берет на себя предприятие. Средства выделяются по социальной программе - по результатам последнего обязательного медосмотра. Но поехать в санаторий может любой желающий, не только по медицинским показаниям, уточнил Станислав Кастаев, директор по персоналу БоАЗа:

«Любой сотрудник может получить путевку, частично оплатив ее стоимость. То есть, получить качественный двухнедельный отдых с лечебными процедурами по льготной цене. Заявки мы принимаем с мая, путевки еще есть, желающие могут обращаться в отдел оргкультуры».

Кроме организации санаторного отдыха для сотрудников и летнего отдыха в оздоровительном лагере их детей, завод проводит спартакиады и турслеты, участвует в краевых и общероссийских спортивных акциях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России», фестиваль ГТО, корпоративный праздник «На лыжи!»

Фото: Борис Ангарский