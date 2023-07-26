До пропасти лишь шаг: в Норильске полицейский патруль спас женщину от необдуманного поступка

В Норильске полицейский патруль спас женщину от необдуманного поступка Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске полицейские спасли женщину от необдуманного поступка. Она едва не совершила непоправимую ошибку после ссоры со своим мужем. Подробности этой истории «Комсомольская правда»-Красноярск получили от пресс-службы ведомства.

Все произошло в минувшие выходные. В дежурную позвонил прохожий, который шел по улице Орджоникидзе и обратил внимание на странный шум. Поднял голову и увидел, как на крыше пятиэтажки, на самом краю, сидит женщина и с кем-то эмоционально разговаривает по телефону. Мужчина сразу догадался, что может последовать за этим. Как человек неравнодушный, он тут же позвонил в полицию и обрисовал ситуацию.

Буквально через несколько минут на место примчался дежурный наряд.

- Мы увидели женщину явно в депрессивном состоянии. Она свисала с крыши, держась руками и одной ногой за ее край. Каждая минута драгоценна – оставили стажера следить за ситуацией на улице, а сами – в подъезд, взлетели по лестнице на чердак. Осторожно подошли к женщине, схватили за руку и оттащили на безопасное расстояние от края. Потом постарались ее успокоить, - рассказали участники спасательной операции.

Полицейский патруль. Фото: МВД

После выяснилось, что 52-летняя жительница Норильска переживала очень сильный эмоциональный срыв, причиной которого стал конфликт с мужем – из-за ревности. Северянке помогли спуститься вниз, передали бригаде скорой помощи, медики позаботились о ней. А полицейские поехали дальше по своим делам, патрулировать улицы.