8 причин посетить фестиваль «Столица здоровья» в Абакане

Фото: Мария ЛЕНЦ

Образовательная площадка фестиваля «Столица здоровья» для старшего поколения откроется 28 июля в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова и будет работать с 11.00 до 15.00. Вход свободный.

Итак, кому и почему стоит посетить фестиваль «Столица здоровья» в Абакане:

1. В одном месте пройти профилактические осмотры.

* Площадки ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" и Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской:

- обследование сердечно-сосудистой системы на аппарате кардиовизор (аналог ЭКГ);

- исследование структуры тела (биоимпедансметрия): определение мышечной, жировой ткани, жидкостных сред, расчет индекса массы тела, необходимое количество калорий и другие показатели;

- экспресс-тест крови на уровень глюкозы и холестерина;

- последующая консультация терапевта с заключением об имеющихся факторах риска развития хронических заболеваний;

- консультация психолога

- информация о диспансеризации.

* Площадки «Губернских аптек» и «Гармонии звуков»: измерение артериального давления, диагностика стоп и остроты зрения, ультразвуковая чистка очков, проверка слуха.

2. Послушать лекции, их будет две.

- Руководитель группы специальных проектов АО «Губернские аптеки» Ольга Саенко расскажет о государственных программах - электронных рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, бесплатных услугах для посетителей «Губернских аптек»: какие исследования и где можно пройти в любое время.

- Врач по медицинской профилактике ГКУЗ РХ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Софья Колячкина расскажет о принципах рационального питания, в том числе при сахарном диабете.

3. Продегустировать чай из трав, собранных в Сибири: с шиповником, брусникой, для пациентов с диабетом, гипертонией, способный повышать или понижать артериальное давление.

4. Протестировать натуральную аптечную косметику, которую сибирские фармацевты делают сами: кремы для всех типов кожи, в том числе для проблемной и возрастной, сыворотки, маски, тоники, скрабы и др.

5. Задать вопросы специалистам Отделения Социального Фонда России по Хакасии, и АНОЦСО "Чылтысо государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

6. Сдать просроченные или ненужные вам лекарства на утилизацию, это можно будет сделать прямо в музее. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать.

7. Получить в подарок журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте.

8. За кружкой чая поделиться личными рецептами активного долголетия с другими гостями фестиваля.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Для информации

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Абакана, газеты «Хакасия», ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики", Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской, Отделения Социального Фонда России по Хакасии, Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, спортивного комплекса им. Н.Г. Булакина, «Дома волонтеров» Абакана, АНО ЦСО "Чылтыс.