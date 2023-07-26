Безопасное лето

Лето – время отпусков и активного отдыха на природе, когда мы беззаботно наслаждаемся теплом. Но не стоит забывать о мерах безопасности, особенно если неподалеку от вас находится ЛЭП или электрическая подстанция.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (МЭС) призывают быть бдительными и обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, которые размещены на энергообъектах.

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, пожаров и аварий организации и граждане должны соблюдать Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Важно:

Охранные зоны для воздушных ЛЭП напряжением 220 кВ установлены на расстоянии 25 метров в обе стороны от крайних проводов, а для ЛЭП напряжением 500 кВ – на расстоянии 30 метров.

В соответствии с требованиями постановления в охранных зонах ЛЭП строго ЗАПРЕЩЕНО:

- высаживать или рубить деревья и кустарники;

- разводить костры и поджигать траву;

- складировать мусор;

- сливать горюче-смазочные материалы;

- набрасывать посторонние предметы на провода;

- перекрывать подъездные пути к ЛЭП;

- хранить горюче-смазочные материалы, торф, дрова, сено и другие горючие --материалы;

- подниматься на опоры ЛЭП, делать селфи и снимать видео;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, - коптеры, модели вертолетов, самолетов и др.

Охранная зона ЛЭП – не место для игр и отдыха!

Кроме этого, запрещается без письменного разрешения сетевой организации производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений рядом с ЛЭП. Подобные действия могут привести к нарушению электроснабжения потребителей и создают угрозу жизни людей.

В летний период нередко несчастные случаи происходят с оказавшимися вблизи ЛЭП рыбаками. Под смертельно опасное напряжение они могут попасть даже без прямого контакта с проводами. Достаточно поднятой вверх удочки из углепластика – отличного проводника электрического тока. При этом получить электротравму может не только сам рыбак, но и те, кто рядом. Потому, передвигаясь под проводами, удочку нужно сложить или держать параллельно земле.

Энергетики призывают любителей рыбной ловли соблюдать осторожность. Ведь самый богатый улов не стоит жизни. Прежде чем подарить удочку ребенку, расскажите ему, где именно и когда ею нельзя пользоваться. Не будьте равнодушными, делайте замечания тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов. И особенно, если это – дети. Так вы сможете предотвратить трагедию.

По данным специалистов Красноярского предприятия МЭС, нарушения в охранных зонах ЛЭП чаще всего это происходит из-за человеческой невнимательности или беспечности. Однако есть граждане, которые не просто игнорируют упомянутые нормы, но идут на преступление. Они умышленно срезают части конструкций металлических опор, подвергая смертельной опасности собственные жизни и создавая угрозу надежности электроснабжения региона.

Отметим, что за воровство металла с ЛЭП злоумышленникам грозит уголовная ответственность. За повреждение объекта энергетики похитители получают до 10 лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Также тюремное заключение ждет и приемщиков ворованного металла: по статье 175 УК РФ максимальный срок для них – до 7 лет лишения свободы.