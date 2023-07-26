В Красноярском крае в Енисей выпустили мальков сибирского осетра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в Енисей выпустили мальков сибирского осетра. Такие мероприятия происходят периодически, в экологических акциях участвуют и крупные промышленные предприятия, и госструктуры. На этот раз «царь-рыбята» ушли в свободное плавание в рамках краевой государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», которая реализуется в регионе с 2008 года.

Мальков привезли из рыбохозяйства, расположенного на юге края, в Енисейский район на Прутовское мелководье. В министерстве экологии края отметили, что место выпуска выбрано не случайно. Ранее ученые из Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов провели исследование территории. И выяснили: биологические показатели и кормовая база здесь вполне оптимальны и подходят для мальков, которым всего месяц-два от роду и весят они 2-3 грамма. Популяция водных хищников минимальна. Кроме того, территория является заповедной. Поэтому вылов рыбы и иная хозяйственная деятельность строго запрещены, и маленьких осетров никто не побеспокоит.

Перевозят осетров до места выпуска в специальной цистерне. Путь неблизкий и занимает несколько часов. Сопровождают их специалисты, в пути отслеживают жизненно важные показатели – температуру, уровень воды и кислорода в емкостях с осетровыми. Сам процесс выпуска проходит через специальный рукав – из резервуара и прямиков в Енисей.

Остается добавить, что за 15 лет действия краевой программы в Енисей уже выпущено более трех миллионов мальков ценной рыбы.