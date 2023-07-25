«Красный Яр»: торговля, которая касается каждого

Таисия Голубева, руководитель отдела внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон»

Каждый месяц в нашей традиционной рубрике «Планерка с покупателями» на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM рассказываем о новинках, акциях и интересных предложениях гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон».

В июле гостем студии стала руководитель отдела внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева.

- У представителей всех профессий есть свой профессиональный праздник. Есть он и у тех, кто работает в сфере торговли. Более того, этот праздник касается каждого из нас, ведь мы сталкиваемся с работниками торговли ежедневно. Таисия, какие традиции праздника у группы компаний «Красный Яр»?

- В этом году мы впервые после пандемии вернулись к нашей традиции офлайн-празднования, провели большой корпоратив – спортивно-юмористическое состязание. В компании работает более 3000 человек! Конечно, не все смогли собраться на этот праздник, регион у нас большой. На сегодняшний день торговые сети «Батон» и «Красный Яр» насчитывают 233 магазина. Но, честно скажу, это временное явление, скоро нас будет больше. 78 точек расположены в городах и отдаленных поселках Красноярского края. Также наши магазины также успешно работают на территории Республик Хакасия и Тува. Штат сотрудников сетей насчитывает 3700 человек. Большая часть из них, конечно, трудится непосредственно в магазинах. Мы делаем ставку на местных производителей: в гастрономах и дискаунтерах продается более 1000 наименований продукции, произведенной аграриями Красноярского края. Ежедневно свежий хлеб выпекают более 100 собственных пекарен полного цикла, работает свой кондитерский и кулинарные цеха.

- А кто они – люди, работающие в торговле?

- Отрасль торговли не терпит полумер. Работа в торговле не для равнодушных и безынициативных, она требует полной отдачи. У нас очень замечательная большая команда. Большая часть коллектива – это прекрасные барышни. На их плечах, как правило, держится работа магазинов. Но и парни у нас тоже есть, и они замечательные. Мы постоянно чему-то учимся, усовершенствуем внутренние процессы. Например, в компании успешно работает программа рационализаторских предложений. За идеи по усовершенствованию процессов компании, сотрудники получают вознаграждение. А если идея внедряется и приносит плоды, то автору полагается дополнительный гонорар. Так что у нас инициатива не наказуема, а поощряема! Причем эта схема работает не первый год, и рацпредложений становится все больше и больше. Финансовая мотивация и признание коллег делают свое дело.

- Кроме внимания к человеку, какие еще базовые корпоративные ценности есть в группе компаний?

- Главная корпоративная ценность нашей компании — это наши дорогие покупатели. Наша задача - сделать так, чтобы они к нам приходили каждый день. Обе сети ежедневно посещает более 200 тысяч покупателей. Это люди разные и по возрасту, и по интересам. Но абсолютно точно могу сказать, что все они очень отзывчивые и участливые. К такому выводу мы с коллегами приходим всякий раз, когда запускаем социальные проекты. У нас отлично собираются «Тотемки» – боксы для сбора вещей. На ряде магазинов ребята из «Тотема» даже заменили боксы, поставили огромные. Наш проект по сбору кормов для приютов «Муркита» и «Каштанкин дом» тоже получил большой отклик и поддержку. За два месяца покупатели и сотрудники компании собрали тонну сухих и влажных кормов, а также крупы для собак и кошек из «Муркиты». В Хакасии мы сотрудничаем с коллегами из СГК, и в двух магазинах идет сбор кормов для «Каштанкиного дома».

- Как можно описать современного покупателя? Может быть, люди становятся более требовательными, избирательными в плане товаров?

- Есть такое интересное наблюдение: покупатели стремятся сокращать свое время пребывания в магазинах и пользуются всевозможными сервисами самообслуживания. Пандемия сильно подтолкнула нас к появлению касс самообслуживания. И если сначала покупатели обходили их стороной, то сейчас активно ими пользуются. Например, после установки кассы самообслуживания в торговой точке уже в первую неделю более 30% покупателей начинают пользоваться этим сервисом.

- Продавец-кассир, наверное, одна из самых сложных профессий в торговле. Постоянное общение с покупателями, зачастую не всегда позитивное. Как поддерживаете коллег?

- Конечно, касса - довольно стрессовая точка в магазине. Поэтому мы стараемся подбадривать коллег, предлагаем участвовать во всевозможных корпоративных проектах. Не так давно на одном из городских телеканалов вышел сюжет о нашем прекрасном продавце-кассире одного из дискаунтеров «Батон» Ирине Нерода. Ирина, кстати, настоящая звезда, в прошлом году она участвовала в конкурсе Министерства сельского хозяйства и торговли, приуроченному ко дню торговли и в номинации «Лучший продавец региона» и вошла в ТОП-10. Это очень мотивирует, что сотрудники становятся такими звездами! Был очень тёплый сюжет о пекаре Наталье Марусевой, которая работает в «Красном Яре» в ТЦ «Взлетка-плаза», он разлетелся по многим пабликам региона. Кассиры соревнуются между собой, кто больше обслужит покупателей. Отдельно хочу отметить кассиров в «Батонах»: помимо того, что они обслуживают покупателя, еще и завешивают товар. Так каждое движение просчитано и отточено, чтобы как можно быстрее перейти к следующей покупке.

- Таисия, вернемся к покупателям. Расскажите о сервисах, которые действуют для них в вашей компании?

- Во время пандемии был очень популярен сервис доставки продуктов. Сейчас он несколько трансформировался, работает точечно. Например, люди заказывают продукцию нашего собственного производства. Не хочется заморачиваться с трудоемким салатом «Сельдь под шубой»? Можно заказать и забрать из удобного гастронома. Сервис «Кэш аут» запущен уже более чем в 80 магазинах. Но в наших планах добавить функцию выдачи наличных с покупкой на все кассы всех магазинов. Сейчас это преимущественно региональные точки, где нет поблизости банкоматов Сбера. Работают кассы самообслуживания, и все большее число покупателей выбирают именно их. Со дня на день в наших магазинах стартует «Халва». Иногда на карте может быть недостаточно средств. Например, вы пошли в магазин и не уточнили баланс на счету. С картой «Халва» можно будет взять продукты в рассрочку! Также мы вновь открыли списание бонусов через мобильное приложение. И сразу увидели отклик покупателей, которые стали использовать карту и списывать бонусы активнее. Программой лояльности пользуются более 90% наших покупателей. Хочу напомнить важный момент для тех, кто пользуется мобильным приложением: не забывайте о выборе категорий товара! Каждый месяц можно выбирать набор своих категорий. Если раньше можно было выбрать максимум три любимых товара, то сейчас вы выбираете набор категорий товаров. Например, я всегда выбираю пакет «Готовить с любовью», где есть все необходимые товары для того, чтобы готовить дома (сюда и курица, и мясо, и овощи входят). И при этом «зарабатываю» большую «Премию» за то, что покупаю каждый день нужные мне продукты. А в июле мы предложили покупателям прикольный набор категорий – «Премия на все». То есть вообще на все товары, даже на те, которые продаются по акции, начисляется премия. Открою секрет – в августе этот набор также будет доступен!

- Поговорим о сезонности. Не хочется говорить о грустном, но прошло уже больше половины лета, впереди осень… Что новенького готовите для покупателей?

- У нас началась большая распродажа до 50% на дачные товары – лейки, грунты… Мы готовимся к осеннему сезону, к новому ассортименту, потихоньку выставляем школьные товары. В этом году у нас очень интересные коллекции, которые, как всегда, разрабатывались эксклюзивно для наших магазинов. В гастрономах «Красный Яр» вы увидите коллекцию «Космос» (космонавты и все, что связано с космосом), а в «Батонах» полюбившаяся покупателям коллекция «Корги», но совершенно новая, яркая. Уже можно идти, смотреть, выбирать! На подходе сезон засолки, поэтому в магазинах появились банки, крышки, специи… Если говорить о сезонных фруктах, то обратите внимание на дыню «Колхозница» по очень хорошей цене. Ее сезон заканчивается, надо успевать. А еще - слива «Испанка», очень сочные и сладкие персики «Красная Москва», на старте сезон винограда. Ну и конечно – арбузы. Кстати, если большого целого арбуза вам много, в наших магазинах всегда можно купить резанные дольки – это экономично и безопасно!

Слушайте «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда».

Реклама. ООО «Смарт» LjN8KbyPf