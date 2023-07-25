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Общество25 июля 2023 1:52

Михаил Котюков проведет прямой эфир 27 июля

Врио губернатора края ответит на вопросы красноярцев
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Руководитель Красноярского края Михаил Котюков проведет прямой эфир, который пройдет 27 июля. Он сообщил об этом в своем тг-канале.

Начало эфира запланировано на 19:00 часов в грядущий четверг. Проводиться он будет в Норильске – впервые в истории. Михаил Котюков собирается обсудить насущные проблемы региона, а также ответить на вопросы жителей Красноярского края.

Оставить свои вопросы можно под постом Котюкова в комментариях. Трансляция пройдет сразу на трех платформах: в вк, телеграме и одноклассниках.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ