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Руководитель Красноярского края Михаил Котюков проведет прямой эфир, который пройдет 27 июля. Он сообщил об этом в своем тг-канале.

Начало эфира запланировано на 19:00 часов в грядущий четверг. Проводиться он будет в Норильске – впервые в истории. Михаил Котюков собирается обсудить насущные проблемы региона, а также ответить на вопросы жителей Красноярского края.

Оставить свои вопросы можно под постом Котюкова в комментариях. Трансляция пройдет сразу на трех платформах: в вк, телеграме и одноклассниках.