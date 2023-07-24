На Красноярском водохранилище спасали двух туристов на унесенной резиновой лодке

На Красноярском водохранилище спасли двух туристов на унесенной резиновой лодке Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское водохранилище – как-никак море, пусть и совсем маленькое по географическим меркам. А значит, туристов здесь в жаркую погоду полным-полно. Съезжаются не только свои, но и гости с соседних регионов. Добро пожаловать, конечно, всем рады. Только у спасателей в жаркие и выходные дни работы прибавляется в разы. Истории о том, как отдыхающих уносит от берега на надувных лодках, матрасах, кругов повторяются регулярно.

Субботним вечером, 22 июля, два туриста из Кемеровской области решили поплавать в акватории Красноярского моря на резиновой лодке. Поначалу все шло хорошо, мужчины любовались видами берегов. Но неожиданно погода начала чудить – поднялся сильный ветер, на море начался самый настоящий шторм. И лодку унесло далеко от суши.

Спасатели Новоселовской спасательной станции получили сигнал бедствия и выехали на поиски незадачливых туристов утром в воскресенья. Обследовали оба берега водохранилища, но безрезультатно. А днем стало известно, что туристы сами вышли на связь и причалили к берегу. В медицинской помощи не нуждаются.

Эта история приключений завершилась хорошо. Спасатели настоятельно напоминают жителям и гостям края быть предельно осторожными на воде и при выходе на акваторию уточнить прогноз погоды, проверить состояние плавсредства и надеть спасательный жилет.

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