Родственники узнали обо всём от журналистов: близкие рассказали о жителе Красноярска, захватившим коттедж в Подмосковье

Фото: Антон НИКИТИН

22 июля мужчина с автоматом и в военной форме захватил заложников в элитном поселке Шервуд, расположенный в 26 километрах от МКАДа. Неизвестный взломал дверь коттеджа, на место быстро приехали участковый и охранник, но сделать они ничего не смогли. Им стали угрожать оружием и завели в одну из комнат огромного дома. Чуть позже мужчинам удалось сбежать. Было вызвано подкрепление. К трехэтажному особняку подъехали СОБР и ОМОН. Начались переговоры, однако увенчаться успехом им было не суждено.

Вся территория поселка была оцеплена, дом находился в полном окружении. Но мужчина сдаваться не хотел. Он открыл стрельбу по силовикам, бросал «коктейли Молотова», начал выкрикивать различные политические лозунги, а еще, между делом, успел заявить, что собрал целый арсенал оружия и дом теперь принадлежит ему.

Сотрудниками силовых структур было принято решение начать штурм здания. Захватчик был ликвидирован.

Личность погибшего уже установлена. 35-летний Вячеслав Черненко был родом из Красноярска, жил в частном секторе на окраине города. Мы съездили к нему домой и поговорили с его родственниками.

Старый деревянный дом выглядит неряшливо. Забор, который его окружает, кажется, вот-вот упадет, а недалеко от него стоит раритетный автомобиль в плачевном состоянии.

Фото: Антон НИКИТИН

Фото: Антон НИКИТИН

Удалось поговорить с двоюродным братом его жены – он был не в курсе, что Вячеслав захватил коттедж в Москве и убит во время штурма. С ним мужчина связь не поддерживал:

– Да ничего не могу про него рассказать. Я с ним не общался. Работал он на «КрасМаше». Здесь не живет лет шесть уже, – рассказывает родственник.

Также выяснилось, что отец нападавшего умер около семи лет назад, его мать сейчас живет где-то в Черемушках, а их дом на окраине продан уже давно. Наш собеседник не смог подтвердить информацию о психических заболеваниях захватчика.

Фото: Антон НИКИТИН

После этого мы пообщались с соседкой Вячеслава Черненко. Женщина сказала, что в поселке он жил со своей матерью, был всегда нелюдимый и на какой-либо контакт не шел. Мужчина был весь в себе. Отсюда будущий захватчик переехал давно, а больше о нем и сказать нечего.

Фото: Антон НИКИТИН

Сейчас в коттедже, где все случилось, работают правоохранительные органы.

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