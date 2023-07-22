В Подмосковье ликвидировали захватившего коттедж жителя Красноярска

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22 июля в коттеджном поселке Шервуд ликвидировали Вячеслав Черненко, который захватил дом. Об этом сообщает МВД.
35-летний Черненко был ликвидирован во время штурма, так как открыл огонь по силовикам. Напомним, что утром он в военной форме и с оружием проник в коттедж. Через некоторое время к дому подъехали участковый и охранник.
Черненко запер их в комнате, но тем удалось сбежать. Вскоре поселок оцепили сотрудники силовых структур. Черненко пытались убедить сдаться, с ним разговаривала мать, но мужчина продолжил обстреливать правоохранителей.
В итоге во время штурма Черненко был застрелен. Известно, что в Москву из Красноярска он приехал недавно. Предположительно мужчина страдал психическим заболеванием.
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