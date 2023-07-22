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Человеком, захватившим заложников в доме в коттеджном поселке Шервуд, оказался 35-летним красноярцем. Мужчину зовут Вячеслав Черненко.

Все началось утром 22 июля. Неизвестный взломал дверь в коттедж, приехавшие к месту охранник и участковый встретили воруженного мужчину в военной форме. Угрожая оружием, он завел их в комнату и запер. Но заложникам удалось сбежать.

Позднее к месту прибыли силовики, но мужчина сдаваться не собирался. Вся территория поселка оцеплена. Сдаться Черненко просила даже родная мать, но он продолжает оказывать сопротивление. Готовится штурм здания. На месте работают СОБР и ОМОН.

Известно, что Черненко выкрикивал различные политические лозунги, он также заявил, что собрал целый арсенал оружия. Адрес коттеджа он нашел в объявлении о продаже. По непотвержденным данным, Черненко страдает психическим заболеванием.

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