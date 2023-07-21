В Красноярском крае житель Тувы хладнокровно ударил ножом в спину 19-летнему работнику пилорамы

Житель Тувы хладнокровно напал с ножом на 19-летнего работника пилорамы. Стоп-кадр видео

Шокирующий контент появился в социальных сетях села Ермаковского, что на юге Красноярского края. Уроженец соседней Республики Тувы хладнокровно напал на работника пилорамы. Внутри цеха, у самого входа, установлена видеокамера наблюдения. Все происходящее было зафиксировано с первой секунды до последней.

Подозреваемый напал на работника пилорамы, когда тот, ничего не подозревая, повернулся к нему спиной. Потом еще и еще раз. Падая, молодой мужчина пытался защищаться, была борьба. В какой-то момент ему удалось отбиться от тощего нападавшего, он выскочил и, истекая кровью, выскочил вон из помещения. Противник не стал его преследовать, он спокойно надел футболку, поднял свою кепку из лужи крови. На этом запись обрывается.

В комментариях ермаковцы поделились, что днем ранее видели его в селе, возле многоэтажек. Он подходил к дверям подъездов и странно себя вел. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что подозреваемого в покушении на убийство задержали.

Установлено, что накануне вечером, 20 июля, в дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина 2003 года рождения с ножевыми ранениями. Перед этим на территории пилорамы между ним и подозреваемым произошел конфликт. Причина конфликта не уточняется. Ориентировку направили всем наружным нарядам полиции. Задержали нападавшего сегодня, 21 июля, в ходе проверки дороги между селом Ермаковским и деревней Николаевкой.

А вот официальный комментарий ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Вечером 20 июля 26-летний подозреваемый проник в помещение на пилораме, расположенной в селе Ермаковском. Взяв со стола нож, приблизился к 19-летнему работнику пилорамы и нанес ему не менее одного удара в область спины сзади и несколько ударов в область туловища и конечностей. Раненный мужчина выбежал с территории пилорамы в людное место, откуда проезжавшие мимо граждане доставили его в больницу.

В настоящее время молодой человек прооперирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство».

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