С полной ответственностью и в лучших традициях

В одном известном мультфильме длину удава измеряли в попугаях. Получилось, если помните, 38 штук (и одно попугайское крылышко). Вес бытового мусора, который левобережный региональный оператор вывез из своей технологической зоны за 6 месяцев 2023 года, никакие попугаи измерить не помогут. Разве что синие киты. Это самое крупное млекопитающее на Земле, средний вес – около 136 тонн. Так вот, средних «синих китов» за полгода «Красноярская рециклинговая компания» вывезла 1 000 штук. И еще десять «китовых акул» весом 20 тонн каждая.

Самым тяжёлым (по весу ТКО) выдался май – более 31,5 тысячи тонн. Самым лёгким был февраль, всего 16 тысяч тонн. И это уже традиционная закономерность: из года в год именно февраль оказывается самым чистым месяцем в году, а первое место в верхней строке «рейтинга ТКО» занимает конец весны – начало лета, когда люди наводят порядок в квартирах и погребах, делают ремонты и обновляют гардероб.

Чтобы всех этих «китов и акул» было куда складывать до момента вывоза на полигон, нужны контейнеры. По закону их обязаны приобретать муниципалитеты и собственники жилья или земли. И они приобретают, конечно. Но там, где с оборудованием есть объективные сложности, на выручку приходит КРК. Поскольку закон позволяет регоператорам направлять на покупку контейнеров 1 % от валовой выручки. С января по июнь включительно левобережный региональный оператор приобрёл и выдал потребителям безвозмездно 362 ёмкости под ТКО разного объёма, а также 62 сетки для ПЭТ.

Кстати, раздельный сбор мусора в технологической зоне, которую обслуживает КРК, становится всё более популярным – количество собранного вторсырья увеличивается с каждым годом. В первый год активной работы по этому направлениюудалось собрать около 80 тонн ПЭТ, в 2022-м – более 260 тонн, а за первое полугодие 2023 года уже почти 175 тонн.

Своевременно реагировали специалисты КРК и на сообщения о несанкционированных свалках. В адрес собственников земель, где они были обнаружены, направили акты, уведомления и предписания. За 1-е полугодие 2023 года было выявлено 75 свалок (534 м3),ликвидировано 69 (1 568 м3).

Продолжает «Красноярская рециклинговая компания» и работу по экологическому просвещению: за полгода в школах левобережной технологической зоны прошло 12 экоуроков, которые посетили более 300 школьников, в том числе ученики Высотинской средней школы (Сухобузимский район) и красноярской школы № 11 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В июне стартовал новый цикл видеороликов КРК – «Потребляй разумно», рассказывающий о важности разумного потребления, осознанного отношения к вещам. Это уже третья «серия» видеороликов, первые две вышли в 2021 и 2022 годах, и каждая была посвящена отдельной эко-тематике.

Поддерживала компания и волонтерские акции по наведению порядка в местах отдыха горожан – предоставляла мусоровозы, помогала доставить на переработку собранное отдельно вторсырьё, участвовала командно. В июне КРК приняла участие в обновлении Березовой рощи СФУ, предоставив для посадки 195 саженцев деревьев и кустарников.

Каждое утро на маршруты левобережной технологической зоны выходят 68 мусоровозов. С учётом того, что, по статистике,ежедневнокаждый человек, от грудного младенца до глубокого старца, «производит» в среднем более килограмма отходов, выходные и праздники в графике уборки ТКО не предусмотрены. Чтобы в городах и посёлках было чисто.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

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