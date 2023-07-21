На Красноярск надвигаются мощная гроза, ливень и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярск идет непогода. Такую информацию публикует администрация города на официальном портале. По данным Среднесибирского УГМС, сегодня днем 21 июля в центральных районах края и в краевом центре ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

Поэтому, чтобы не попасть в неприятности, населению советуют принять меры безопасности. По возможности остаться в помещении. Если работы связаны с высотой, лучше ограничить ее. Если непогода застала все-таки на улице – соблюдать осторожность и держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся зданий, не парковать возле них автомобили.

Постарайтесь избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам, сообщите о них либо на телефон экстренной службы 112, либо на 005.

В помещениях нужно закрыть плотно окна и двери.

И еще: с грозой шутки плохи. Не стойте у воды или в воде во время нее. Не прикасайтесь к металлическим предметам. И лучше отключите дома и в офисе электроприборы.

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