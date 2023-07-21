Команда «Полюса» впервые на «Бирюсе»

В смене «Мы - профессионалы», где встретились 550 специалистов крупнейших компаний, работающих в Красноярском крае, впервые приняла участие команда «Полюса».

«Полюс» второй год подряд выступает инфраструктурным и образовательным партнером форума, а в этом году впервые на «Бирюсу» отправилась еще и сборная из 20 молодых профессионалов золотодобывающей компании. Сотрудники шести бизнес-единиц «Полюса» прошли насыщенную образовательную программу и приняли участие в ежедневных соревнованиях с командами других ведущих компаний края.

«Бирюса не только дарит знакомства с разными людьми, сближает с коллегами и объединяет единомышленников, но и помогает раскрыть потенциал, расширить кругозор и увидеть новые возможности для развития», – поделился впечатлениями участник нашей команды, инженер цеха большегрузного транспорта «Полюс Красноярска» Павел Хомич.

В образовательную программу форума также вошли лекции от экспертов «Полюса», посвященные управлению персоналом, инновационным подходам в промышленности, внедрению ESG-принципов в деятельность корпораций и эффективной командной работе.

«Полюс» уделяет большее внимание развитию профессиональных и корпоративных компетенций сотрудников. Мы также делимся опытом с молодежью и за рамками компании, рассказываем, как об используемых технологиях, так и возможностях профессионального роста. Стать частью команды «Полюса» и развиваться в ней может каждый. Именно поэтому для нас важно участие в городских, краевых и региональных образовательных проектах», - рассказала начальник управления обучения и развития персонала «Полюса» Светлана Зудина.

Директор департамента устойчивого развития «Полюса» Дарья Григорьева

«Ребята задавали очень правильные и вдумчивые вопросы. Видно, что устойчивое развитие – новая для них тема, в которую они искренне пытались вникнуть и осмыслить. Такое неравнодушное отношение, конечно, подкупает, как и активное желание познавать новое», - рассказала директор департамента устойчивого развития «Полюса» Дарья Григорьева.

Напомним, что образовательный форум Территория инициативной молодёжи «Бирюса» ежегодно объединяет молодых людей со всей России. В 2023 году форум проходит в 17-й раз.

Фото: пресс-служба компании «Полюс»

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Фото: пресс-служба компании «Полюс»