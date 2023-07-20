Михаил Котюков предложил создать в Красноярске образовательный центр федерального уровня

В Кремле обсудили итоги реализации президентской платформы «Россия – страна возможностей». Фото: kremlin.ru

В Кремле состоялось заседание Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента России Владимира Путина. Собравшиеся обсудили итоги образовательной платформы за пять лет и идеи по дальнейшему развитию организации. Также Владимир Владимирович пообщался с победителями и финалистами конкурсов и олимпиад платформы разных лет.

В заседании принял участие врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Отметим, что он – единственный из руководителей субъектов РФ, который входит в состав Наблюдательного совета.

Фото: стоп-кадр видеотрансляции на сайте kremlin.ru

Обращаясь к участникам заседания, Владимир Путин отметил:

- Что сделано? Во-первых, прошло пять лет, с тех пор как организация заработала, это уже само по себе неплохо. Что в качестве результата? 26 программ – это ни о чём не говорит, может быть и 36, и 106. Важно то, что участниками этих программ стали более 20 миллионов человек. Не менее впечатляет, что, несмотря на все сложности сегодняшнего периода и обстановки, в которой мы живём, участие в них приняли наши друзья и коллеги из более чем 150 стран мира.

Глава государства подчеркнул, что проекты, которые реализуются в рамках «Россия – страна возможностей», направлены на то, чтобы помочь людям самореализоваться. И очень важно, чтобы эти проекты становились более востребованными и интересными.

На обращение Президента к членам Наблюдательного совета поделиться соображениями, что нужно для того, чтобы работа организации стала лучше и эффективнее, взял слово руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Он выдвинул инициативу больше мероприятий проводить в регионах, в том числе объединяющих участников разных проектов - фестивали, слеты победителей. Также Михаил Михайлович предложил организовать на территории Красноярского края еще один федеральный центр:

- К семье образовательных площадок всероссийского уровня – «Таврида», «Машук» и «Сенеж» - предлагаю добавить центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири и Дальнего Востока. Своего рода азиатский центр школы управления, который бы помогал ребятам, не доезжая до Москвы, повышать свои управленческие компетенции, реализовывать важные проекты.

Фото: стоп-кадр видеотрансляции на сайте kremlin.ru

Такую инициативу Михаила Михайловича с интересом выслушали и взяли в проработку. Надеемся, что именно в Красноярске скоро появится новый образовательный центр федерального уровня, который объединит инициативную и деятельную молодежь от Урала до Камчатки.

Справка КП

Указ Президента РФ о создании АНО «Россия – страна возможностей» подписан 22 мая 2018 года. Основная задача платформы – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов.