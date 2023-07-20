«Купить на эти деньги жилье невозможно»: в Красноярске чиновники пытались через суд выселить «ребенка войны» из квартиры без равноценной компенсации

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске по статье «халатность» завели уголовное дело после попытки выселения 83-летнего «ребенка войны» из аварийной квартиры без равноценной компенсации. Об этом сообщает прокуратура края.

Чиновники через суд выселяли пенсионера из квартиры 40 кв.м на Семафорной. Взамен ему предложили 930 тысяч рублей. Дочь мужчины пыталась объяснить, что «за такие деньги купить жилье в Красноярске невозможно», но к ней не прислушались. Тогда она обратилась в прокуратуру.

Оказалось, что чиновники не сказали собственникам квартиры, что они могут получить равноценное жилье. После этого суд встал на сторону пожилого красноярца. А после судебного процесса было заведено уголовное дело. Сейчас устанавливаются подозреваемые.