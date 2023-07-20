В первом заезде форума ТИМ «Юниор» примет участие 390 подростков

По итогам отбора на мероприятие отправится 390 молодых ребят от 14 до 17 лет из 56 муниципальных образований края. Все они — участники мероприятий молодежной политики и «Движения Первых», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

Первый заезд «Время первых» пройдет с 25 по 31 июля и будет посвящен теме лидерства в муниципальных и первичных отделениях «Движения Первых».Юниоровцев ждет серия мастер-классов, культурных и спортивных событий, встреч с представителями органов власти, крупных корпораций, общественных организаций Красноярского края и страны.

Молодые жители края еще могут подать заявку на три других заезда — «Сибирь – точка притяжения» (пройдет с 3 по 9 августа), «Сибирь – место профессионалов» (с 12 по 18 августа), «Сибирь – источник вдохновения» (с 21 по 27 августа). Регистрация завершается за 14 дней до старта заезда, а итоговый список участников публикуется официальном сообществе ТИМ «Юниор» в ВКонтакте.

Чтобы подать заявку на ТИМ «Юниор», нужно зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» и заполнить специальную форму. Задать вопросы и узнать подробности форума можно в группе в ВКонтакте или написать на почту timjunior_krsk@mail.ru.

Напомним, что в этом году форум «Территория инициативной молодежи «Юниор» уже в одиннадцатый раз примет молодых активистов от 14 до 17 лет Красноярского края на территории детского оздоровительного лагеря «Восток». Программа форума разделена на четыре заезда, каждый из которых посвящен направлениям «Движения Первых».

Мероприятие организует КГАУ «Краевой дворец молодежи» при поддержке агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Также соорганизатором форума является региональное отделение «Движение Первых» в Красноярском крае.

Фото: организаторы форума