«Тело нашел 4-летней сын, сказал соседу, что мама не дышит»: в Абакане раскрыли циничное убийство женщины, произошедшее в 1992 году

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Абакане следователи раскрыли убийство, произошедшее в 1992 году. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 26-летней женщины было обнаружено в доме на улице Чехова 25 февраля 1992 года. Экспертиза показала, что несчастную задушили. Из дома пропали золотые часы, украшения, 37,5 тысяч рублей, иностранная валюта и даже одежда. В СК передают, что тело убитой нашел ее 4-летний сын. Он позвал соседа, и сказал ему, что мама не дышит.

Раскрыть преступление сразу не удалось. Мальчик толком рассказать ничего, а следов убийца не оставил. Однако работа следствия не прекращалась.

Выйти на подозреваемого удалось только в 2023 году. Им оказался 56-летний абаканец. То есть мужчина после убийства даже не стал куда-то переезжать. Выяснилось, что тогда еще 25-летний парень находился с женщиной в отношениях. Та занималась торговлей, и считалась обеспеченной девушкой.

В итоге парень решил убить влюбленную в него сибирячку. Он душил ее сначала ремнем от халата, а затем проводом от магнитофона. В это время в соседней комнате находился сын несчастной. После расправы изверг забрал все, что мог, и сбежал. Задержали его прямо дома. Вину свою мужчина не признает, хотя уже взрослый сын погибшей его опознал.