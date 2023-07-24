Ипотека для ленивых: как купить квартиру в кредит быстро и без лишних усилий

Фото: Shutterstock

Жители Красноярского края чаще других в Сибири покупают жилье в ипотеку: каждый месяц только в краевой столице регистрируют более тысячи сделок с привлечением кредитных средств. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Эксперты рынка подметили: улаживать все формальности при решении квартирного вопроса сибиряки стараются как можно быстрее. По принципу «Решил — сделал»! Правда, не у всех это получается. Назвать какой-то конкретный срок, в который можно уложить все этапы — от подачи заявки в банк до сделки, — сложно: слишком много переменных. Зато вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера мы собрали несколько способов сократить этот период до минимума.

СТАТЬ ЗАРПЛАТНЫМ КЛИЕНТОМ

Если вы обслуживаетесь в том банке, где планируете брать ипотеку, например, участвуете в зарплатном проекте, это здорово упрощает дело. Во-первых, вам не придется предоставлять обширный пакет документов — основная информация о вашем стаже и зачислениях у банка уже есть, и решение он примет гораздо быстрее. Скорее всего, понадобится показать какие-то дополнительные бумаги, но это легче, чем собирать все с нуля. К примеру, в большинстве случаев для подачи заявки и получения решения по ипотеке зарплатным клиентам Сбера достаточно предоставить копию паспорта.

Ещё одно преимущество получения зарплаты на карту Сбера — оформление ипотеки по сниженной ставке. Скидка может составить до 1%. И даже если ваша компания обслуживается в другом банке, стать зарплатником Сбера можно в индивидуальном порядке. Подробнее о том, как это сделать и на какие условия по ипотеке при этом можно рассчитывать, советуем прочитать здесь.

ПРОВЕРИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

Это своего рода досье, в котором хранится информация о том, сколько у вас было кредитов и как вы по ним платили. Если у вас были просрочки по платежам, уклонение от обязательств или судебные разбирательства по кредитным договорам, с получением ипотеки могут возникнуть проблемы. А это уж точно не приблизит новоселье.

Поэтому перед подачей заявки проверьте свою кредитную историю. Клиенты Сбера могут это сделать в мобильном приложении. Или отправьте запрос в разделе «Налоги и финансы» на портале Госуслуг — и получите информацию в личном кабинете.

Если история «не очень», подумайте, возможно, основным заемщиком стоит сделать вашего супруга или супругу. Или перенести покупку квартиры на какой-то срок: за это время можно, к примеру, взять небольшой кредит, чтобы аккуратно выплачивать его строго по графику. Это не исправит вашу кредитную историю, но поможет ее улучшить и повысить шансы на одобрение.

И, конечно, до обращения в банк следует оплатить все налоги, штрафы и долги, поскольку они могут быть отражены в кредитной истории. Проверить возможные задолженности можно через портал «Госуслуги».

Фото: Shutterstock

РАССЧИТАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Изменить параметры кредита — в том числе желаемый срок и сумму — можно и после отправки заявки на ипотеку. Но зачем лишние телодвижения, если с этим можно определиться заранее и без малейшего труда? Например, с помощью ипотечного калькулятора Домклик.

Он позволит просчитать все варианты и сценарии — с разными программами, разной суммой первоначального взноса, сроком выплат и размером займа — и выбрать оптимальный. Или несколько сразу: ведь ежемесячный платеж, который вы точно потянете, может «нарисоваться» и при длинной ипотеке на вторичку, и при более коротком займе на новостройки (за счет более низкой ставки).

Вычислив оптимальную для вас сумму, вы, помимо прочего, определите ценовой диапазон квартир, среди которых нужно искать свой будущий дом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ВАРИАНТАМ ЖИЛЬЯ

Когда появится ясность с суммой, можно будет подбирать квартиру, подходящую под ваши параметры. В июле в базе Домклик мы насчитали около 15 тысяч объявлений о продаже новостроек и вторички в Красноярске, поэтому времени на поиск может уйти немало.

Упростить выбор помогут фильтры: по району, количеству комнат, желаемым удобствам, цене и так далее. Сопоставить характеристики приглянувшихся вариантов поможет сервис сравнения — у Домклик он сам «подсвечивает» объявления с самыми привлекательными параметрами.

Хороший совет: не старайтесь найти квартиру, идеальную сразу со всех сторон. Только изведете себя несбыточными мечтами. Ипотека — не навсегда, вполне возможно, что вы дважды, а то и трижды за свою жизнь продадите предыдущую ипотечную квартиру и купите новую. Поэтому не стоит пытаться найти жильё мечты раз и навсегда, особенно если речь идёт о покупке первой недвижимости. Лет через десять могут измениться не только ваши вкусы, но и состав семьи и финансовое положение — и вы захотите переехать.

Фото: Домклик

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММОЙ

Сегодня их море — даже льготных. Правильный выбор поможет сэкономить не только время, но и деньги. Решительно не готовы к новостройке? Тогда не вздыхайте по условиям ипотеки с господдержкой, лучше найдите способы снизить расходы по базовой ипотеке на вторичку (совет: если берете заем в Сбере — присмотритесь к опции «Своя ставка»).

Хотите льготные условия? Изучайте условия «Семейной», «Господдержки» и даже «IT-ипотеки» — вдруг вам светит программа с самым низким процентом, а вы просто об этом не знаете. И, кстати, не тяните: до конца августа 2023 года Сбер снизил ставки по всем этим вариантам ипотеки! Узнать подробности можно здесь.

ВНИМАТЕЛЬНО СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Перечень необходимых документов для оформления ипотеки можно узнать в банке — он зависит от вашего статуса и формы трудоустройства. Самое главное, что лично приносить их в банк (по крайней мере, если речь идет о Сбере) не нужно. Подать заявку на кредит и загрузить документы можно онлайн на сервисе Домклик.

Перед подачей нужно обязательно проверить правильность бумаг. Даже простая опечатка может привести к тому, что сведения будут признаны недействительными и придется начинать все с начала. А если все сделано и оформлено правильно — получить предварительное одобрение можно буквально через несколько минут.

Напомним: даже если вы работаете генеральным директором, нельзя подписывать справки самому себе и родственникам. Сделать это должно стороннее лицо: бухгалтер, исполнительный директор, руководитель отдела кадров. Подробнее о том, какие документы могут понадобиться для оформления ипотеки, рассказано здесь.

Фото: Shutterstock

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСАМИ-ПОМОЩНИКАМИ

Оценка квартиры, оформление страховки, регистрация сделки — все это занимает определенное время. К счастью, сейчас вовсе не обязательно бегать по всем нужным конторам самим — многие услуги можно получить онлайн. Например, зарегистрировать право собственности на купленную недвижимость с помощью сервиса Домклик «Электронная регистрация», без посещения Росреестра или МФЦ.

Там же, на Домклик, можно заказать юридическую проверку недвижимости, оформить страховку, свести в одном чате в личном кабинете продавца, покупателя, риелтора… Короче, все стороны сделки, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы и загружать необходимые документы. Все это здорово сокращает время, необходимое для всех ипотечных формальностей. И приближает новоселье.

Читайте также:

• Без ошибок и переплат: ТОП-5 неочевидных моментов при строительстве дома, о которых многие забывают

• Где в Красноярске найти необычные квартиры по обычным ценам

• Главные тренды 2023 года на рынке загородной недвижимости Красноярска

• Ипотечная экономия: 7 способов платить за квартиру в Красноярске меньше

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KUEhw