Большое будущее Красноярска и Норильска

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак посетил Красноярский край, чтобы обсудить будущее Красноярска и Норильска. Фото: Вадим КОФМАН

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак посетил Красноярский край с двухдневным рабочим визитом. В центре внимания вице-премьера – перспективные изменения Красноярска и Норильска. Вместе с руководителем региона Михаилом Котюковым они обсудили будущее двух крупнейших городов края, которое можно объединить одной темой: благополучие жителей, комфортная среда и исполнение намеченных планов развития.

На смотровой площадке в Красноярске. Фото: Вадим КОФМАН

Подготовка к юбилею

В 2019 году отметили с размахом 400-летие самого старшего города края – Енисейска. Через несколько недель, в августе, будем отмечать 200-летие Минусинска. И уже рукой подать до 400-летней даты Красноярска – это произойдет в 2028 году. Много уже сделано для подготовки празднования, но самое главное только начинается.

Александр Новак, который возглавляет федеральный оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий столицы края, собрал по этому вопросу в Красноярске большое совещание.

На сегодняшний день готов стратегический мастер-план Красноярской агломерации до 2035 года. Документ был разработан конструкторским бюро «Стрелка». Он включает программы развития городской среды по шести основным направлениям: транспорту и мобильности, жилой и общественно-деловой застройки, общественных пространств и природных территорий, экологии и системы жизнеобеспечения, туризма, общества.

Важно, что при разработке плана были учтены инициативы самих красноярцев, которые они присылали через платформу «Чего хочет Красноярск». Самой популярной стала тема жилой застройки и формирования новых общественных пространств (53% идей). Всего было проанализировано более 400 идей. Горожане хотят: видеть объекты культурного наследия – отреставрированными, оба берега Енисея – благоустроенными, заменить старые и ветхие дома на современные микрорайоны. И нужно убрать «белые пятна» пустующих промышленных зон с карты Красноярска.

Как отметил Михаил Котюков, при подготовке к 400-летию Красноярск должен задать новые стандарты благоустройства и организации городской среды. «Одна из принципиально важных задач – сделать город умным, центром технологического развития не только Сибири, но и всей азиатской части нашей страны», – считает он.

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак. Фото: Вадим КОФМАН

Александр Новак, зампредседателя Правительства РФ:

- Необходимо определить, какие из предложенных к 400-летию Красноярска объектов мы завершим к 1 января 2028 года. Это позволит подготовить план мероприятий по всем предстоящим работам. И самое главное – нам нужно не только реализовать инвестиционные проекты, но и сделать жизнь в Красноярске более качественной, современной, привлекательной, комфортной, чтобы молодежь оставалась здесь учиться и жить.

Экономика и энергетика

Благополучие сибирского города – это не только внешнее благоустройство, но также качество и надежность энергетической инфраструктуры. От нее зависит и комфорт в квартирах красноярцев, и социально-экономическое развитие мегаполиса, и состояние экологии.

Посещение красноярской ТЭЦ. Фото: Вадим КОФМАН

Один из крупнейших проектов в этом направлении реализуется на Красноярской ТЭЦ-3. Здесь строится новый энергоблок, а на нем – первая на городских котельных градирня, она «замкнет» процесс охлаждения оборудования и исключит забор и сброс воды в Енисей. А современный электрофильтр будет удерживать 99% всех исходящих выбросов. После ввода в эксплуатацию новый энергоблок разгрузит ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, за счет этого снизятся выбросы в черте города. И будет возможность подключить к системе новые жилые дома и социальные объекты.

По словам Михаила Котюкова, в развитие энергоинфраструктуры города и края вкладывается более 60 миллиардов рублей. Она должна быть готова к перспективным планам развития мегаполиса и реализации крупных инвестпроектов.

Что касается перспектив газификации края, то конкретные шаги в этом направлении уже сделаны, пояснил Александр Новак. «Мы стремимся в ближайшем будущем реализовать этот проект совместно с Министерством энергетики РФ и с Газпромом. Компания вместе с регионом корректирует топливно-энергетический баланс, уточняет объемы потребления. Начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода и изыскательские работы. Сейчас ориентировочные сроки – это 2028 год, то есть к празднованию 400-летия Красноярска».

День в Северном городе

Два с половиной часа на самолете – и уже в Норильске, втором по количеству населения городе края. Жители как раз готовились к двойному празднику, Дню города и Дню металлурга. Цель поездки Александра Новака и Михаила Котюкова – проверить, как идет реновация Северного города. Масштаб мероприятий грандиозный.

В Норильске на праздновании 70-летия города и Дня металлурга. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Напомним, что в декабре 2021 года был подписан четырехсторонний договор о Комплексном плане социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Сторонами подписания стали правительство РФ и Красноярского края, администрация Северного города и компания «Норникель». Консолидированный бюджет – 120 миллиардов рублей.

Список мероприятий большой, позволим себе обозначить ключевые моменты. Нужно снесли около 40 аварийных жилых домов и построить более 90 новых. Провести термостабилизацию грунтов под многоэтажками и социальными объектами. Также в приоритете замена коммунального хозяйства и ремонт дорог, благоустройство общественных территорий.

Норильск: большая сдача объектов начнется в 2024 году. Фото: Вадим КОФМАН

На сегодняшний день уже строится десять домов и новый уникальный лицей имени В.И. Долгих, на очереди ледовая арена и бассейн, поликлиника на 1100 посещений за смену. Все идет по плану, большая сдача объектов начнется в 2024 году. Город становится все более привлекателен для жизни.

- Я впечатлен изменениями, которые произошли в Норильске, - поделился Александр Новак. - Наши совместные усилия помогают с каждым годом создавать все более комфортабельные условия для жизни норильчан. Уверен, у города большое будущее.

Михаил Котюков, руководитель Красноярского края:

- Здесь мы имеем пример настоящего государственно-частного партнерства, где социальная ответственность и внимание к экологии являются не пустыми словами, а принципом взаимодействия. Те практики, которые отрабатываются сегодня в Норильске, будут востребованы не только в крае, но и во всей стране.

Анастасия, жительница Норильска:

- Если проехать по городу, заметно, как он меняется на глазах. Здесь становится красиво, интересно. К нам все чаще приезжают по приглашению интересные люди. У нас давно не строили никаких домов, а сейчас начали – это очень радует. Наша молодежь хочет работать здесь, поэтому есть пожелание создавать условия для молодых специалистов, чтобы не уезжали.

Андрей Петрович, житель Норильска:

- Я приехал в Норильск в 1995 году по приглашению. Планировал на три года, а остался на три десятка. В последние годы город сильно преобразился. За год здесь появилось много строительных площадок. Городу нужна молодежь, а это значит, нужно строить детские сады, спортивные объекты. Уверен, все это будет.

Серный проект

В Норильске вице-премьер и руководитель края оценили строительство первого комплекса Серного проекта Норникеля, которое завершится в сентябре этого года.

Серный проект, или Серная программа, - крупнейшее мероприятие федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Ее цель – снижение нагрузки на экологию в Норильском промышленном районе, конкретно – сокращение выбросов диоксида серы в 2024 году на 45%, а в конечном итоге – более чем на 90%. Пять лет ушло на реализацию. Сейчас монтаж оборудования на Надеждинском металлургическом заводе вышел на финишную прямую. В сентябре начнутся пуско-наладочные испытания, старт запланирован в конце года.

Вице-премьер Правительства РФ подчеркнул, что Серная программа - это забота, в первую очередь, о жителях Северного города. Благодаря ей Норильск должен навсегда покинуть экологические антирейтинги.