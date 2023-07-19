В Красноярске стартовал фестиваль граффити «Сберечь планету»

Фото: Никитин Антон

Площадками для творчества станут стены четырёх объектов энергетики – центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Свердловском и Ленинском районах.

Фестиваль организован Сибирской генерирующей компанией (СГК) и Краевым фондом «Молодые Красноярскому краю» при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Организаторы приглашают красноярцев принять участие в конкурсе эскизов, лучшие из которых будут нанесены на стены ЦТП. Тематика конкурсных работ - природа Красноярского края, этнография, экология.

В конкурсных эскизах красноярцам предлагают отразить идентичность региона в соответствии со сторонами света:

«Юг» – тёплые тона, степи, озера,

«Север» – холодные тона, тундра, олени и кочевые племена,

«Восток» – красноватые оттенки рассвета, реки и леса,

«Запад» – тёплые тона, сотни красивейших голубых озёр, бескрайние поля и горы.

ВНИМАНИЕ! Эскизы на конкурс в рамках фестиваля «Сберечь планету» принимаются с 18 июля до 11 августа 2023 года по адресу электронной почты krobf@mail.ru. Творческую работу необходимо сопроводить анкетой, заполненной в соответствии с требованиями конкурса. Подробнее читайте по ссылке.