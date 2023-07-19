Чистое тепло: как сделать теплоснабжение в частном секторе Красноярска более экологичным?

Представители власти, ресурсоснабжающих организаций, ученые и общественники обсудили пути перехода частного сектора, который сейчас использует уголь и дрова, на альтернативные виды отопления Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске, где частный сектор насчитывает 15 тысяч домов, выбор стоит между переводом домовладений на центральное отопление, сжиженный газ, установкой автоматизированных котлов или электрическим отоплением. Участники дискуссии рассмотрели плюсы и минусы каждого варианта.

Рассказывая участникам круглого столао программе, которая уже реализуется в столице региона, Евгений Федосеев, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, в частности, отметил:

Евгений Федосеев, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

- На рассмотрении сейчас находится около 2000 заявок на перевод частных домовладений на более экологичные виды отопления. Красноярцам, которые хотят заменить угольные печи на котлы, работающие на сжиженном газе, региональные власти готовы оплатить приобретение и монтаж системы отопления, счетчика, газгольдера и газопровода на земельном участке домовладения. Средства для этого краю предоставлены по программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».В прошлом году на газ перешли 23 дома, в планах этого — подключить еще 200.

Этот вариант снабжения энергоресурсами частного сектора в Красноярске сдерживает отсутствие в большинстве частных домов технических условий для установки газгольдера: площадь участка не соответствует требованиям, наличие рядом огнеопасных сооружений. А также высокая цена такого топлива в сравнении с привычным для жителей углем.

Вадим Войцеховский, первый заместитель главы Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

По мнению первого заместителя главы Красноярска Вадима Войцеховского, который занимался проработкой этого вопроса, не более 20-30% домов могут быть реально переведены на газ по этой причине, то есть менее 3000. В Покровке, например, таких домов всего три, то есть здесь надо рассматривать иные варианты.

Власти возлагают надежды на автоматизированные котлы, которые позволяют сжигать топливо более экологично. Установка этого оборудования также будет компенсироваться за счет бюджета. Предварительные заявки от жителей уже принимаются. Но реализация возможна только после внесения изменений в федеральный закон, принятия которого ожидают в ближайшее время.

Еще один путь — подключение к централизованному отоплению от красноярских ТЭЦ, как в многоквартирных домах. Но с учетом масштабных затрат на строительство тепломагистрали (подключение одного дома оценивается в сумму 2 млн рублей) плюс затраты жителей внутри дома, которые могут превышать 1 миллион рублей, — этот вариант требует существенных дотаций от государства.

Наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации, по мнению экспертов, может стать перевод частного сектора на электроотопление с соответствующим субсидированием. При относительно невысокой стоимости установки конвекторов и бойлеров проблема перехода на альтернативное отопление всего частного сектора может быть решена быстро, в течение 2-3 лет.

Алексей Романов, кандидат технических наук, эксперт в области экологического моделирования,в рамках дискуссии привел конкретные цифры возможного эффекта от такого перехода:

- Электроотопление — один из наиболее эффективных инструментов снижения выбросов. Мы проводили исследования, которые показывают, что если даже 10 процентов домовладений частного сектора перейдут на электроотопление, то концентрация в воздухе бензапирена и пыли, крайне опасных для жителей, сократится в 4 раза.(Примечание: этот результат получен при НМУ не более 24 часов для микрорайонов внутри Покровки, Железнодорожный.) Если же программа будет расширена на агломерацию (Красноярск и близлежащие районы – Емельяновский, Березовский – примерно 30 000 домовладений. – Прим. автора), эффект получится существеннее.

Алексей Романов, кандидат технических наук, эксперт в области экологического моделирования принял участие в круглом столе онлайн Фото: ИВАНОВА Диана

Алексей Романов — автор математической 3D-модели «Чистого Красноярска». Уникальная модель разработана совместно с представителями Института экологии и географии и позволяет с учетом рельефа местности, расположения и плотности частной и высотной застройки, развитости дорожной инфраструктуры и других факторов, влияющих на «продуваемость», а также многолетних климатических показателей прогнозировать режимы НМУ. Как полагает ученый, применение этой модели может вывести на новый уровень работу по мониторингу состояния окружающей среды: перейти от фиксирования и констатации факта к моделированию и предупреждению негативных воздействий на воздух.

Негативное влияние частного сектора на экологическую ситуацию зарегистрировано системами городского мониторинга. Такой пост наблюдения, расположенный в Покровке, фиксирует зимой превышение по предельно допустимым концентрациям бензапирена (вещество 1-го класса опасности, сильный канцероген) в десятки раз. При этом основная масса загрязняющих веществ из частных труб распространяется всего в двух метрах над поверхностью земли, чуть выше человеческого роста, и представляет для человека наибольшую опасность.

По пути перевода личных домовладений на электроотопление уже пошла СГК. С 2021 года компания реализует в Красноярске пилотный проект «Новое тепло», в котором участвуют 114 частных домовладений в районе Покровки и Базаихи: благодаря механизму компенсирования для них стоимость электроэнергии паритетна с ценой угля. О проекте на круглом столе рассказал Виталий Скальский, заместитель директора по стратегии и инвестициям СГК:

Виталий Скальский, заместитель директора по стратегии и инвестициям СГК Фото: ИВАНОВА Диана

- Мы решили несколько практических задач: доказали реализуемость такого варианта отопления, то есть готовность жителей к отказу от угля, разработали необходимые механизмы субсидирования стоимости электроэнергии для энергоснабжающих компаний, определили методику расчета льготного тарифа и норматива. И, что немаловажно, изменили мышление участников проекта: во-первых, они теперь думают экологично, а во-вторых, принимают меры по улучшению энергоэффективности своих домов, элементарно ставят доводчики на дверях, утепляют окна.

Согласно опросам, проведенным накануне среди жителей Покровки, если цена за отопление электричеством не будет превышать стоимости угля, они выбирают электричество. Все 114 домовладений продолжают участвовать и заинтересованы оставаться в проекте. Кроме того, есть и новые заявки.

С мнением экспертов, выступающих за перевод на электроотопление, согласна и Анастасия Распопина, директор по связям с общественностью «Россети Сибирь».

Анастасия Распопина, директор по связям с общественностью «Россети Сибирь» Фото: ИВАНОВА Диана

- При подготовке к Универсиаде мы значительно усилили электрические сети и полностью открыли центры питания. В настоящий момент есть совсем немного разрозненных домов по городу, подключение которых к электроотоплению, по нашим данным, не требует реконструкции сетей. Их порядка трех тысяч, но все они находятся в разных районах Красноярска, - уточнила Анастасия.

Виталий Скальский во время обсуждения также заявил, чтопри наличии партнеров в лице крупных промышленных компаний и органов властиСибирская генерирующая компания готова начать масштабировать пилотный проект уже в 2023 году:

- Учитывая, что Красноярск — это город-миллионник, затраты на чистый воздух в пересчете на одного жителя составляют 50 рублей в месяц. Это одна кружка кофе, причем растворимого и из пластикового стаканчика. Если источник субсидирования тарифа для населения будет определен в ближайшее время, то к 2026 году можно полностью перевести частный сектор на электроотопление.

Участники круглого стола высказались за то, что подход к решению перевода частного сектора на альтернативное отопление должен быть комплексным, а жителям нужно предоставить право выбора. Все эти факторы учтены в мероприятиях федеральный программы «Чистый воздух», в которую Красноярск вступил в числе первых в 2019 году.

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

Как подчеркнул Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания Красноярского края, опыт Красноярска целесообразно тиражировать и в других городах, уже вошедших в программу «Чистый воздух» либо находящихся «на пороге» вхождения. «Я бы предложил говорить в целом о Красноярском крае, потому что те модели, которые мы используем в Красноярске, можно будет применять и в других городах. В том же Минусинске, где частный сектор, печное отопление тоже являются одним из ключевых факторов влияния на атмосферу», - резюмировал он.

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Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края, в эфире программы «Экология 2.3» на Радио «Комсомольская правда»:

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Фото: ИВАНОВА Диана

- Еще в 2021 году были предприняты активные действия, чтобы подготовиться к переводу частного сектора на электроотопление: подсчитано количество домов, суммы, которые потребуются на модернизацию сетей. Главное – было принято принципиальное решение о субсидировании из бюджета. Затем оно было поставлено на большую паузу. Месяц назад в Красноярск приезжал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Александрович Козлов. На совместной встрече с участием федерального министра, а также руководителя края Михаила Михайловича Котюкова мы обсуждали комплексный план по Красноярску. Один из его основных пунктов - перевод на экологичные виды топлива. Понятно, что электроотопление– наиболее приемлемый путь, потому что остальные альтернативные варианты не всегда возможно реализовать и они дороже. Программа «Чистый воздух», как известно, продлена до 2030 года, в нее, помимо Красноярска и Норильска, в сентябре войдут еще 3 города: Минусинск, Ачинск, Лесосибирск. Это значит, что у нас есть больше времени и возможностей, чтобы получить ресурсы из федерального бюджета, в том числе на перевод частного сектора на альтернативные виды отопления. Только в этом году на частный сектор планируется направить 800 млн рублей. И мы рассчитываем, что такая поддержка продолжится.

Евгения БАЖЕНОВА.