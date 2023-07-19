В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали стаю черноголовых хохотунов. Фото: Роман Афанасьев

Вы знаете, кто такие черноголовые хохотуны? Это вид чаек, который внесен в Красную книгу Российской Федерации, а также находится под охраной в Красноярском крае. Научные сотрудники, инспектируя территорию Саяно-Шушенского заповедника, с удовольствием сделали несколько снимков этих птиц.

- Стая черноголовых хохотунов встретилась нам на водохранилище около залива реки Ус, которая впадает в Саяно-Шушенское водохранилище. Последние несколько лет в летнее время этот вид регистрируется здесь постоянно. Птицы часто используют как насест плывущие коряги, вот и в этот раз они сидели рядком на бревне, чем вызвали наш интерес, – рассказал Роман Афанасьев, руководитель научного отдела объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Для этих мест черноголовый хохотун – птица залетная. Вообще-то она гнездится на крупных озерах Минусинской котловины, а здесь появляются, потому что на территории заповедника им спокойно, безопасно, сытно. За пищей могут летать на расстояние до 20 километров.

Живут колониями, питаются рыбой – ловят ее на мелководье или подбирает на берегу (в отличие от других видов чаек, хохотуны не ныряют). Реже охотятся за насекомыми, грызунами и птенцами других водоплавающих птиц. Известны случаи, когда хохотуны нападали на колонии более мелких чаек и крачек и воровали у них яйца и птенцов.

Чем же хороша эта птица?! Черноголовый хохотун – одна из самых крупных и красивых чаек в мире. Однако вопреки названию эта птица довольно молчалива, а ее голос скорее похож на лай собаки или крик ворона, чем на человеческий хохот.

- Главное украшение и отличие хохотуна от других крупных чаек – бархатистая черная голова и яркие белые валики вокруг глаз. Общий тон оперения, как у всех чаек – серебристо-серый, в зимнее время окрас тусклее, а черный капюшон меняется на серый. Клюв яркий, трехцветный – желто-оранжевый с красным концом и черной перевязью. Веки ярко-красные, а вот сама радужина – темная. Ноги зеленовато-желтые. В полете крылья кажутся короткими и широкими, на белых вершинах крыльев имеются черные пятна. Длина тела достигает 70 см, масса составляет 1–2 кг, размах крыльев – 155–170 см, самцы немного крупнее самок.