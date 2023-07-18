«Во-первых, это красиво»: красноярские сотрудники МЧС с бездомными собаками позируют для благотворительного календаря

Скриншот: видео тг-канала «Бал дебютанток»

Красноярские сотрудники МЧС с бездомными собаками позируют для благотворительного календаря. Коротким, но эффектным видеороликом поделился тг-канал «Бал дебютанток»‎.

Подобные календари делают австралийские спасатели с 1993 года. Они пользуются популярностью – брутальные красавцы успели собрать свыше 3 млн долларов на благотворительность.

Фото: The Australian Firefighters Calendar

Сибирские спасатели, конечно, ничем не хуже своих заокеанских коллег. Под роликом уже можно найти восторженные отзывы от красноярок:

– Я собак даже не сразу заметила, если честно;

– Ребята, напишите в личку, сходим на свидание;

– Срочно контакты этих красавцев!

Впрочем, милые песели тоже не остались без внимания.

Как заявляется в сообщении, заявки на календарь уже можно оставлять в соцсетях общественной организации «Ковчега надежды».

Кстати, в видео красноярские парни позируют под песню австралийской рок-группы AC/DC. Видимо, так они передали привет ребятам из страны кенгуру.