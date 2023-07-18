В Туве поймали сбежавших из больницы пациентов с сибирской язвой

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18 июля в Туве наконец поймали пациентов с сибирской язвой, которые сбежали из инфекционной больницы в Кызыле. Об этом сообщает республиканский минздрав.

Оказалось, что они просто разъехались по домам. Двоих пациентов нашли в селе Бижиктиг-Хая, еще двоих – в Ак-Довураке. Их уже осмотрели, и установили заживление язв, то есть они не заразны. У всех взяли анализы, на плохое самочувствие мужчины не жалуются.

С пациентами провели беседу, и наказали не покидать приделов дома. За ними установлено амбулаторное наблюдение. Напомним, что четыре пациента сбежали из инфекционной больницы 17 июля. Их искали около суток.

- К человеку инфекция передается через повреждения на коже при уходе за больными, забое и разделке туши, контакте с продуктами животноводства. Передача инфекции от человека к человеку нехарактерна, - напомнили в минздраве Тувы.

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