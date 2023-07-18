SHAMAN с Гариком Сукачевым, два рекорда России и выставка гигантской техники в Норильске

В Норильске отметили тройной праздник. Фото: Александр Черных, пресс-служба правительства Красноярского края

День металлурга в Красноярском крае отмечают не только семьями, но и целыми городами и поселками – там, где отраслевые предприятия являются градообразующими или играют большую роль в их жизни. В министерстве промышленности края даже подготовили цифры: в структуре промышленного производства региона металлургия занимает почти 50%. Объем производства отраслевых предприятий составляет около 1,4 триллиона рублей. А в бюджет края в 2022 году от компаний отрасли поступило более 100 миллиардов рублей – это более четверти.

Из 200 тысяч человек, занятых в промышленном производстве более четверти работают в металлургии. При этом уровень заработной платы у работников металлургических предприятий самый высокий в крае. Красноярский край не только второй по площади регион России, но и, пожалуй, самый богатый на полезные ископаемые – более 1,5 месторождений осваиваются или разведаны, но пока ждут своей очереди. Наконец, в минувшем году индекс производства в металлургической отрасли составил 107,8%.

Неудивительно, что при таких показателях День металлурга отмечают с таким размахом. В Красноярске, например, на острове Татышеве устроили народные гуляния на целый день, которые посетили более 7 тысяч человек. В Ачинске по улицам прошел настоящий парад из металлургов. Грандиозным получился праздник и в поселке Северо-Енисейском, который взяли под свое шефство сразу четырех отраслевых компании.

Но самый грандиозный праздник получился в Норильске. Город трудовой доблести, в котором сегодня живут почти 180 тысяч человек, своим существованием обязан Норильскому горно-металлургическому комбинату (его строительство началось в 1935 году) – ныне компании «Норникель». Поэтому День металлурга и День компании здесь отмечают вместе с Днем города. В этом году еще и юбилейным – ему исполнилось 70 лет.

Участниками рекорда "Обними город" стали 7 429 норильчанина. Фото: Марина Пешкова

Отмечать – так по полной

Юбилейные мероприятия продолжались десять дней – с 6 по 16 июля. Были творческие встречи, выставки, форум уличной культуры и отдыха, спортивные мероприятия. Поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и Ветеранов труда, возложили венки к мемориалу «Вечный огонь». Состоялись чествования жителей города, отдавших городу долгие годы и менявших его. Медалями и благодарственными письмами наградили больше 500 сотрудников разных предприятий и учреждений.

Главные события состоялись в выходные дни. Норильчане веселиться умеют. Такое впечатление, что чем тяжелее трудовые северные будни, тем больше задора и темперамента местные жители выдают в праздники, а День металлурга и День города для них тождественны.

890 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге на призы компании: более 70 человек в возрасте от 7 до 55 лет и старше по итогам награждены медалями и памятными призами. Кстати, победители из числа сотрудников в следующем году отправятся на «ЗаБег» в Москву. Еще про спорт: визит звезд футбола открыл спортивный фестиваль в честь юбилея Норильска, Дня компании и Дня металлурга. Двукратный обладатель Кубка России в составе «Спартака» и «Локомотива», двукратный серебряный призер чемпионата России Роман Павлюченко приятно отозвался о норильчанах, рассказал: встретили его на Северной земле очень тепло, а болельщики в зале – выше всех похвал.

Вечно энергичный Гарик Сукачев. Фото: Марина Пешкова

Норильчане побили рекорд России во флешмобе «Обними город». Организаторы ожидали, что в нем примут участие 6 тысяч человек, а пришли 7 429 – встали по обе стороны Ленинского проспекта, взявшись за руки, цепочка растянулась на два километра. Тут же представители Книги рекордов России официально зафиксировали самую длинную живу цепь страны.

Гулять – так гулять, и северяне установили второй рекорд: съели самое большое мороженое. Норильский молочный завод изготовил гигантский десерт весом 300 килограммов. А затем раздал его в Городском центре культуры в брендированных стаканчиках.

Выставку производственной техники устроили, перегородив целую улицу. Гиганты, у которых в человеческий рост, горные проходчики, самосвалы работают на промплощадках, видят их только работники предприятия. А тут все желающие могли подойти, осмотреть, сфотографироваться и даже забраться в кабину за руль.

Наконец, концерты – без них не обходится ни один праздник. «Иду я по улицам, и вдруг…» - норильчане в соцсетях делятся фотографиями с Гариком Сукачевым. Бригадир русского рока прошелся по заполярному городу, а потом выдал такое выступление на «Заполярнике», что яблоку негде было упасть. Подпревали всем стадионом нетленные хиты «Моя бабушка курит трубку» и «Я милого узнаю по походке».

Женщины дарили Гарику Сукачеву цветы, он в ответ - воздушные поцелуи. Фото: Марина Пешкова

Не меньший аншлаг собрал на другой день и SHAMAN– молодой исполнитель, исполняющий проникновенные патриотичные песни. 16 июля он выступил в Кайеркане и Талнахе, а затем часовое выступление в самом Норильске. Комсомольская площадь, где установили сцену, была переполнена зрителями.

И самое важное, полиция отчиталась: нарушений общественного порядка не было.

Гости с большой земли

В этом году, что очень приятно и значимо, на праздник к норильчанам заглянул почетный гость – руководитель края Михаил Котюков. Во-первых, принял участие в награждении лучших жителей Норильска в честь юбилейной даты.

- Для города 70 лет – это юность. Это пора, когда только-только сделаны первые шаги, возможно, первые ошибки, приходит осмысление. И мы сегодня вместе с вами проживаем второе рождение Норильска. Идет реновация города, идет реновация производства. И это основа на многие-многие десятилетия вперед. Город Норильск есть, город Норильск будет. И он станет настоящим центром российской Арктики. Хоть этот город и самый северный, но, пожалуй, самый теплый, - сказал врио губернатора на торжественном мероприятии.

Прилетел Михаил Котюков в Заполярье не один, а вместе с первым вице-премьером Правительства РФ Александром Новаком. Официально – с рабочим визитом (встречи с местными властями, представителями деловых кругов). На самом же деле посмотреть, как меняется город. Об этом немало сказано за последние два года, потому что от реновации ждут многого. Скажем так: программа-минимум – большое обновление, программа-максимум – превращение в столицу российской Арктики, о чем и сказал глава края в своем поздравительном обращении.

Руководитель края Михаил Котюков поздравил жителей Норильска. Фото: Марина Пешкова

Напомним, что в декабре 2021 года был утвержден Комплексный план социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Сторонами соглашения стали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Красноярского края, администрация Норильска и «Норникель». Консолидированный бюджет компании составит 120 миллиардов рублей, из которых основную часть финансирования, более 80 миллиардов, берет на себя компания.

Назовем буквально ключевые пункты из большого списка планов: снести около 40 аварийных жилых домов и построить более 90 новых. Провести термостабилизацию грунтов под многоэтажками и социальными объектами. Обновить коммунальное хозяйство и отремонтировать дороги, благоустроить общественные территорий. Сегодня уже строятся десять домов и новый уникальный лицей, на очереди ледовая арена и бассейн, поликлиника на 1100 посещений. Все идет по плану, большая сдача объектов начнется в 2024 году. По итогу Норильск получит новый имидж: высокое качество жизни, тысячи новых рабочих мест, транспортную доступность, SMART-технологии и многое другое.

Все это увидели во время визита Александр Новак и Михаил Котюков. Оценили.

- Я впечатлен изменениями, которые произошли в Норильске. Идет реновация жилищного фонда, строительство нового жилья, школ, больниц, детских садов. Появилось много культурных и спортивных учреждений. Совместные усилия «Норникеля», федерального и краевого правительства, местной администрации с каждым годом создают все более комфортабельные условия для жизни норильчан. Уверен, у города большое будущее, - отметил вице-премьер.

В цехах Надеждинского металлургического завода. Фото: Александр Черных, пресс-служба правительства Красноярского края

- Здесь мы имеем пример настоящего государственно-частного партнерства, где социальная ответственность компании и внимание к экологии являются не пустыми словами, а принципом взаимодействия. Те практики, которые отрабатываются сегодня в Норильске, будут востребованы не только в крае, но и во всей стране, - считает глава края.

Наконец, это нужно подчеркнуть: в стадии завершения строительные работы «Серного проекта» - беспрецедентной комплексной инициативы горно-металлургической компании в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Ее цель – снижение нагрузки на экологию в Норильском промышленном районе, конкретно – сокращение выбросов диоксида серы после 2023 года – на 45%, а в конечном итоге – более чем на 90%.

Как рассказал директор Заполярного филиала Николай Уткин членам делегации, работы идут круглосуточно, в них задействованы около трех тысяч специалистов. Завершается монтаж оборудования на Надеждинском металлургическом заводе, в сентябре начнутся пуско-наладочные испытания, в конце года - запуск.

В результате Норильск должен покинуть экологические антирейтинги навсегда.