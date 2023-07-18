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Общество18 июля 2023 1:48

В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании 64-летней женщины рядом с кладбищем

Мужчина больше двух недель прятался в общежитии у знакомого
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

17 июля в Красноярске задержали 39-летнего мужчину, который изнасиловал 64-летнюю женщину на кладбище. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

2 июля мужчина предложил своей 64-летней знакомой сходить за ягодами в деревню. На жизнь он зарабатывал сбором дикоросов, которыми торговал на улице в Красноярске. Так с пенсионеркой и познакомился.

Женщина ему доверяла, а потому ничего подозрительного в приглашении не заметила. По пути, у кладбища Бадалык, красноярец напал на спутницу и изнасиловал ее, угрожая, при этом, убийством. Об извращенце известно, что ранее он уже был судим - за убийство жены в 2013 году. Освободился он в 2021 году, проведя на свободе всего 2 года.

В пресс-служба СК «КП-Красноярск» рассказали, что две недели подозреваемый прятался у своего знакомого в общежитии на Норильской, где его и задержали полицейские. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян и не понимал, что делал. Свою вину он признал полностью, в ближайшее время мужчина будет допрошен.

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