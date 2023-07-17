В Красноярске отпраздновать День металлурга пришли более 7000 человек

В Красноярске отметили День металлурга

В начале программы прошла встреча с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы Алексеем Мишиным. Гостей праздника ждали истории побед, интересные моменты из спортивной жизни, ответы на вопросы, автографы и фотосессия со знаменитым спортсменом.

Алексей рассказал гостям о том, как пришел в большой спорт, как выбирал из нескольких спортивных дисциплин и о нелегком пути к победе. А еще о том, как важно развивать спорт и спортивную инфраструктуру, проводить для подрастающего поколения спортивные мероприятия и праздники и насколько необходима поддержка для движения вперед:

– В Красноярске я был всего один раз — на чемпионате России 2011 года. И вот благодаря приглашению металлургов, которые организовали такой шикарный праздник и активно поддерживает спорт, я снова здесь. Развивать спорт без поддержки спонсоров очень тяжело. В том числе и благодаря РУСАЛу, который строит в городах России спортивные центры, у многих детей будет дополнительная возможность заниматься спортом. Возможно, среди них появятся звездочки, которые в будущем представят Россию на Олимпийских играх.

В течение праздника перед гостями выступили гимнастки, паркурщики и танцоры, свои известные хиты для красноярцев исполнила на сцене и кавер-группа «Простые вещи». А еще участники спортивно-музыкального праздника с удовольствием фотографировались на память с Чебурашкой — символом олимпийского движения в России, который тоже пришел отпраздновать День металлурга.

Елена Южакова, депутат красноярского горсовета, заместитель генерального директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа отметила, что организация праздника на острове Татышев становится новой доброй традицией для компании, ведь в 2022 году мероприятие, посвященное профессиональному празднику было организовано тоже здесь:

— Металлургия — это особенная отрасль для края и для Красноярска. У нас в городе живут династии металлургов, работают компании, которые так или иначе связаны с этой отраслью. Красноярск уже по праву можно назвать столицей алюминиевых мостов. Красноярск – важный город в географии ответственности нашей компании, поэтому традиционно в День металлурга мы дарим всем горожанам яркий праздник.

Также со сцены по традиции прозвучало поздравление металлургам с профессиональным праздником от основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Завершился спортивно-музыкальный праздник выступлением солистки группы Reflex Ирины Нельсон. Поп-звезда исполнила все известные хиты, которым дружно подпевали красноярцы.

Фото предоставлены организаторами праздника.